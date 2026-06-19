En TikTok se difundió el video de un coreano de nombre Wonuk Hwang, que asistió al Mundial 2026 con sede en México para buscar a un amigo mexicano que conoció en Rusia 2018.

Según usuarios de TikTok, sí se logró encontrar al mexicano que hizo amistad con Hwang en Rusia 2018 en menos de 24 horas de la publicación del video.

Coreano viaja al Mundial 2026 en México en busca de un amigo mexicano que conoció en Rusia 2018

En redes sociales, un video difundido por la fotógrafa Andrea Trega, logró hacerse viralizarse tras compartir que un coreano llamado Wonuk Hwang, viajó hasta México en busca de un amigo mexicano que conoció ocho años atrás.

Según el video, Wonuk Hwang conoció a un mexicano y a su familia en el Mundial de Rusia 2018, manteniendo una sólida relación.

Sin embargo, el coreano dijo no tener forma de contactarlo y aunque ha intentado algunas vías, no lo ha conseguido.

Por ello, Hwang decidió viajar a México, ahora que es sede del Mundial 2026, para ver si la vida lo volví a reencontrar con su amigo mexicano.

Ante ello, Andrea Trega, pidió en sus redes sociales ayudar a difundir el video haciendo un llamado a “Internet haz lo tuyo”, esperando el coreano pudiera reencontrarse con su amigo.

TikTok habría encontrado al amigo mexicano que el coreano conoció en Rusia 2018

Tras viralizarse el video donde Wonuk Hwang pide ayuda para localizar al mexicano que conoció en Rusia 2018, se habría confirmado que ya se encontró a la persona.

Según comentarios, una persona de nombre Raúl Ramírez confirmó que él es el mexicano que el coreano buscaba. Esto luego de que alguien lo etiquetó.

Habrían encontrado al amigo mexicano que el coreano buscaba en TikTok. (Especial)

Sin embargo, la gente sigue esperando la segunda parte del video para confirmar que Hwang encontró a su amigo.