Speed es una de las personalidades de internet más populares y de más rápido crecimiento en el mundo, elevando su presencia en medios en los últimos años.

Siendo conocido por tener un estilo enérgico y explosivo, Speed se ha colocado en el centro de la conversación, tanto por sus videos e iniciativas, como por sus polémicas.

¿Quién es Speed?

Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, es un influencer, músico y streamer estadounidense.

Ha destacado por sus transmisiones en vivo, sus reacciones en TikTok y se considera a sí mismo como embajador cultural por sus viajes a diferentes regiones del mundo.

Speed, streamer (@ishowspeed / Instagram)

¿Qué edad tiene Speed?

Speed tiene 21 años, nació el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Ohio.

¿Quién es la esposa de Speed?

Hasta donde se tiene información, Speed no está en ninguna relación actualmente ni se le conoce una novia del pasado.

¿Qué signo zodiacal es Speed?

Al haber nacido el 21 de enero, Speed es del signo de Acuario.

Speed, streamer (@ishowspeed / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Speed?

No hay información pública sobre posibles hijos o hijas relacionadas a Speed.

¿Qué estudió Speed?

Speed asistió a la Cincinnati College Preparatory Academy y posteriormente estuvo en la Purcell Marian High School, también en Cincinnati.

No hay datos de que tenga alguna formación académica en educación superior.

¿En qué ha trabajado Speed?

Si bien Speed es más conocido por su faceta como streamer y youtuber, desde hace unos años se ha desarrollado en diferentes ámbitos relacionados al entretenimiento.

Desde 2016 se dedica a hacer videos en YouTube y transmisiones en Twitch; al inicio solo eran gameplays de videojuegos, actualmente son de diversos temas.

Sin olvidar su propia serie de YouTube llamada Speed Goes Pro, así como cameos en documentales y películas como The Sidemen Story.

Además, ha desarrollado una faceta como cantante en Warner Records, lanzando sencillos como “World Cup” y “Champions”, incluida en el álbum oficial del Mundial 2026.

También fue parte de WWE en diversos años como estrella invitada, apareciendo en WrestleMania XL, WrestleMania 42 y el Royal Rumble 2025, así como programas semanales.

Siguiendo su etapa deportiva, actualmente es presidente de la versión estadounidense de la Baller League, una liga de fútbol de seis integrantes.