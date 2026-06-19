El triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 desató un fuerte debate entre Denise Maerker y David Faitelson.

“David, la gente lo vio, no necesita que le digamos. Vio que el portero se tiró un clavado, y aún asi lo ha disfrutado. Jugó fantástico. Hoy ganó México, punto” Denise Maerker, periodista

Mientras Denise Maerker celebró la victoria y defendió el desempeño del Tri con un contundente “Hoy ganó México, punto”, David Faitelson cuestionó el resultado al señalar que se debió a un error del portero rival y no a un juego sólido.

La confrontación se viralizó en redes sociales, donde Denise Maerker fue respaldada por aficionados y Faitelson, de 57 años, criticado por restar mérito al equipo.

“Hoy ganó México, punto”: Denise Maerker responde a David Faitelson

En una conversación con Denise Maerker, donde se hablaba de la clasificación de México a los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, David Faitelson lanzó una declaración que molestó a miles de aficionados, incluida la periodista.

David Faitelson, de 57 años de edad, celebró que la victoria del Tri uniera a los mexicanos en un momento en el que el país lo necesita; sin embargo, lamentó que esta consecuencia no se derive de un verdadero triunfo.

A su parecer, la selección no jugó para ganar el partido y tampoco destacó frente a un equipo que futbolísticamente se encuentra a su nivel, ganó por un error del portero de Corea del Sur.

“El motivo de esa celebración es una mentira flagrante. La Selección no jugó para ganar el partido y no ha jugado con un nivel importante“ David Faitelson. Periodista deportivo

Tales palabras molestaron a Denise Maerker, de 61 años de edad, quien aseguró que los mexicanos vieron el error y necesita que nadie se los esté recordando.

Y asegurando que a su parecer el Tri jugó fantástico, finalizó la conversación celebrando la victoria obtenida bajo cualquier circunstancia. “David, la gente lo vio, no necesita que le digamos. Vio que el portero se tiró un clavado, y aún así lo ha disfrutado. Jugó fantástico. Hoy ganó México, punto”, sentenció Denise Maerker.

Mundial 2026: México vs Chequia

Cabe mencionar que el tercer partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo se jugará el 24 de junio 2026 en Estadio Banorte.

La selección mexicana se enfrentará contra Chequia. De acuerdo con estadísticas, México tiene grandes posibilidades de anotarse una victoria más.