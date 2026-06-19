Un mensaje de WhatsApp y una promesa de gol marcaron el destino del México vs Corea en el Mundial 2026, con Luis Romo como protagonista.

“Prepárate para tu gol amor. Voy a meter gol, vas a ver” Luis Romo, seleccionado mexicano

Luis Romo, mediocampista mexicano cumplió la promesa que le hizo a su esposa, María Fernanda Guadarrama, horas antes del partido: anotar un gol.

La promesa de Luis Romo a su esposa en WhatsApp (ESPECIAL)

Al minuto 50, Luis Romo aprovechó un error de Kim Seung-gyu, arquero surcoreano, para marcar el 1-0 y darle el triunfo al Tri en el Estadio Akron de Guadalajara, celebrando después con un emotivo gesto hacia su esposa en la tribuna.

¿Quién es Kim Seung-gyu? (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Cómo fue la promesa de Luis Romo a su esposa?

La promesa de Luis Romo a su esposa, María Fernanda Guadarrama, fue cumplida este jueves 18 de junio sobre la cancha del Estadio Guadalajara, donde el seleccionado mexicano anotó el gol del triunfo ante Corea.

Horas antes del México vs Corea, Luis Romo le escribió por WhatsApp a su esposa la siguiente promesa.

El momento en el que la promesa de gol se cumplió

México vs Corea jugaban el segundo tiempo de un partido parejo en el Estadio Guadalajara, con ambas selecciones en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Corría el minuto 50 cuando Luis Romo aprovechó un error del arquero surcoreano para empujar el balón al fondo de las redes, marcar el 1-0 a favor de México y cumplir la promesa a su esposa.

Una celebración en pareja tras el triunfo de México

Tras el gol, Luis Romo buscó a su esposa en la tribuna para mandarle un beso y festejar su primer gol en una Copa del Mundo.

Después, con el trofeo del MVP del partido, Romo caminó hacia las gradas, se quitó la playera de juego y se la entregó a María Fernanda, la mujer que inspiró el gol de México ante Corea, que respondió con un emotivo abrazo