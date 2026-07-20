Ricardo La Volpe dio polémicas declaraciones contra México previo a la final España vs Argentina en el Mundial 2026, mismas por las que ha sido funado en redes sociales.

A mostrar su apoyo por su país, el entrenador que vive en Guadalajara, Jalisco, México, dijo naturalmente iría con Argentina y que los únicos que se venden son los mexicanos.

“Los únicos que se vende son ustedes los mexicanos” Ricardo La Volpe

Así lo dijo en una corta entrevista previa a la final España vs Argentina en un aeropuerto, misma que se ha hecho viral.

Tunden a Ricardo La Volpe por comentarios contra mexicanos

El video en el que señala que “los únicos que se venden son ustedes los mexicanos” ha causado indignación por hablar mal del país en el que ha hecho carrera, patrimonio y vida.

En ese sentido, mexicanos y españoles lo han tachado de malagradecido con comentarios como “muerde la mano de su amo que le da de comer”, “qué lástima que se exprese así del país que le abrió las puertas”, “por eso Cuauhtémoc se burló en tu cara por mierda que eres como persona” y otros más.

Algunos comentarios más emitidos tienen que ver con que ningún argentino dirija la Selección Mexicana y evitar que se les abran las puertas en la televisión mexicana.

Ricardo La Volpe aclara polémico comentario; reclaman que no se disculpara

Tras la polémica, Ricardo La Volpe dijo que su intención jamás fue ofender a los mexicanos y que naturalmente iba a apoyar a Argentina.

En redes sociales siguieron las críticas al señalar que su mensaje fue de justificación más que una disculpa por sus dichos contra los mexicanos.