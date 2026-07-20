Como ya es una tradición, la Selección de España celebró con su afición tras conquistar el Mundial 2026; sin embargo la gorra de Ferran Torres se convirtió en el centro de la discusión.

Pues Ferran Torres se presentó a la celebración con una gorra que era una clara alusión a Donald Trump, algo que desató todo tipo de comentarios.

Ferran Torres encendió la conversación por su gorra en referencia a Donald Trump

Ferran Torres captó todas las miradas al aparecer en el autobús de los campeones con una gorra de color rojo que lucía el lema “MAKE SPAIN GREAT AGAIN”, haciendo referencia a Donald Trump.

Gorra de Ferran Torres (Especial)

Pues este mensaje de Ferran Torres es una adaptación del famoso eslogan utilizado por Donald Trump “MAKE AMERICA GREAT AGAIN” de sus campañas políticas.

El mismo futbolista no ocultó el mensaje, pues subió una historia a su cuenta de Instagram donde se le puede ver portando este accesorio mientras celebra.

Si bien los miles de aficionados que se dieron cita pasaron por alto este detalle, en redes sociales se dio una discusión acerca del significado del mensaje del jugador.

Mientras algunos señalan que se trata de un acto político patriótico; otros mencionan que está haciendo una parodia o sátira del propio Donald Trump.

Donald Trump fue protagonista de la victoria española más allá de Ferran Torres

La razón de que muchos crean que más que algo serio, Ferran Torres se está burlando de Donald Trump, se debe al protagonismo del presidente de Estados Unidos en la final.

Recordemos que Donald Trump quiso robarse el foco de la final del Mundial 2026, al entregar él mismo el trofeo en lugar de Gianni Infantino.

No solo eso, Rodri tuvo que esperar a que el mandatario estadounidense se apartara para poder levantar el trofeo, sin olvidar que Mikel Merino imitó el baile de Trump frente a él.

La gorra de Ferran Torres no fue un detalle menor, sino que se sumó a la narrativa de un torneo donde la presencia del presidente de Estados Unidos fue constante.