El creador de contenido IShowSpeed, conocido mundialmente como Speed, protagonizó uno de los momentos más comentados del Mundial 2026 durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

Speed se encontraba en el SoFi Stadium de Los Angeles realizando una transmisión en vivo, cuando reaccionó de manera explosiva al primer tanto del encuentro.

La escena rápidamente acumuló reproducciones en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron la efusiva celebración que acompañó el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026.

Speed celebra gol de Estados Unidos (Capturas de video)

El autogol de Damián Bobadilla provocó la euforia de Speed en el Mundial 2026

La jugada que abrió el marcador se produjo tras un autogol del defensor paraguayo Damián Bobadilla, situación que favoreció directamente al conjunto estadounidense.

La anotación desató una inmediata reacción entre los aficionados presentes en el estadio, que celebraron el tanto con entusiasmo durante los primeros minutos.

Entre los asistentes destacaba Speed, quien documentaba la experiencia para millones de seguidores mediante una transmisión en vivo desde las gradas.

Apenas observó que el balón cruzó la línea de meta, el creador de contenido abandonó su asiento para festejar junto al público.

Los videos difundidos muestran a Speed levantando los brazos, gritando y compartiendo la emoción con otros aficionados que celebraban la ventaja estadounidense.

Las imágenes circularon rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios comentaron tanto la intensidad del festejo, como la importancia del momento deportivo.

Aunque suele llamar la atención en eventos deportivos internacionales, Speed volvió a convertirse en tendencia gracias a una reacción espontánea y ampliamente compartida.

Su celebración terminó siendo uno de los momentos virales más destacados del encuentro, generando conversación paralela a la jugada que inauguró el marcador mundialista.