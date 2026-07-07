FIFA lanzó un comunicado para expresar su rechazo absoluto ante cualquier manifestación de odio o racismo en el ámbito deportivo.

Informó que ya se inició una investigación formal tras acto racista ocurrido entre un aficionado argentino y el creador de contenido IShowSpeed durante el Argentina vs Cabo Verde en el Mundial de 2026.

Advirtió que cualquier individuo que atente contra los principios de respeto y diversidad cultural para todos los asistentes, será excluido del deporte.

FIFA condena cualquier acto de racismo tras incidente con IShowSpeed durante el Argentina vs Cabo Verde

La FIFA emitió un comunicado oficial en el que condenó enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas, tras un incidente registrado el 3 de julio de 2026 durante el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Estadio de Miami.

FIFA investiga acto racista contra IShowSpeed durante el Argentina vs Cabo Verde (@fifamedia / X )

El organismo informó que, en cuanto tuvo conocimiento de los hechos que involucraron al creador de contenido IShowSpeed y a un aficionado argentino, inició de inmediato una investigación para esclarecer lo ocurrido.

FIFA recalcó que estas conductas “no tienen cabida en el futbol, en la Copa Mundial ni en ningún ámbito de la sociedad”.

Subrayó que la Copa del Mundo es una “celebración de la unidad, la diversidad y el respeto” que busca reunir a personas y culturas de todo el planeta.

Advirtió de manera tajante que “cualquiera que actúe de una manera que socave esos valores no es bienvenido en nuestro deporte”.

La FIFA se encuentra analizando los videos viralizados —donde se escuchan insultos como “Go home” o “A llorar al zoológico”— para determinar responsabilidades y las medidas que podrían tomarse al respecto.

Reiteró que no permitirá acciones que afecten la imagen del futbol ni los principios de respeto y diversidad que el torneo promueve.

¿Cuáles fueron los actos racistas que sufrió IShowSpeed en el partido entre Argentina y Cabo Verde?

Durante el partido entre Argentina y Cabo Verde disputado el 3 de julio de 2026, el streamer IShowSpeed fue blanco de diversos insultos y gestos ofensivos calificados como actos de racismo y discriminación.

Speed NO PUEDE CREER que un niño argentino le enseñara el Dedo del medio mientras la madre lo sujetaba en el partido de la Copa del Mundo Argentina vs. Cabo Verde.



Son criados por racistas y convertidos en racistas 😭 pic.twitter.com/2Prbv7uN2k — Arielipillo (@arielipillo) July 4, 2026

Los insultos y gestos que habría recibido IShowSpeed son:

“Go home” (“Ándate a tu casa”): Expresión gritada por una mujer en las inmediaciones del estadio mientras el streamer realizaba una transmisión en vivo.

“A llorar al zoológico”: Frase dirigida por una aficionada argentina, la cual fue destacada en los reportes sobre la condena de la FIFA.

Gesto del “dedo del medio”: Un niño argentino le mostró este signo ofensivo mientras su madre lo sujetaba durante el encuentro.

Gritos sobre Cristiano Ronaldo: Se menciona que un aficionado de Messi le gritaba reiteradamente que “Ronaldo no tiene una Copa del Mundo”

Circularon otras grabaciones con insultos racistas adicionales y gestos discriminatorios que están siendo analizados por la FIFA como parte de su investigación oficial.

Y es que incluso IShowSpeed había vuelto a recibir insultos racistas en el partido de Argentina vs Egipto.