La Jornada 9 de LaLiga quedará grabada para siempre en su historia, ya que fue la fecha del calendario en la que clubes se pusieron de acuerdo para protestar ante las autoridades por el partido en Miami.

Y es que hace unos días la UEFA confirmó que el juego de Villarreal vs Barcelona correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga se jugará fuera de España, concretamente en Miami el próximo domingo 21 de diciembre.

Aunque llevaba meses circulando esta noticia fue apenas el pasado lunes 6 de octubre cuando se hizo oficial, el anuncio ha provocado una ola de reacciones y ahora la Asociación de Futbolistas Españoles encabezan las protestas.

Futbolistas de LaLiga anuncian una protesta contra el partido en Miami

El anuncio de la UEFA sobre que el partido de Villarreal vs Barcelona se llevará a cabo en Miami ha desatado una lluvia de críticas en el entorno de LaLiga y ahora con el fin de la Fecha FIFA los clubes explotaron.

A través de un comunicado la Asociación de Futbolistas Españoles revelaron que: “Durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”.

Puntualmente, los capitanes de los equipos avisaron que los jugadores no disputarán los primeros 15 segundos de todos los partidos como muestra de inconformidad ante la reciente autorización que hicieron las autoridades del futbol español y europeo.

📄 COMUNICADO | AFE ANUNCIA UNA ACCIÓN DE PROTESTA AL INICIO DE LOS PARTIDOS DE LA 9ª JORNADA DE LALIGA



Toda la información 👇🏼https://t.co/HuPsRhErhd — AFE (@afefutbol) October 17, 2025

LaLiga censura transmisión mientras jugadores protestaban contra el partido en Miami

Este viernes 17 de octubre arrancó la Jornada 9 de la presente temporada de LaLiga con el juego de Real Oviedo vs Espanyol y tal como lo anunciaron, los jugadores se quedaron quietos unos segundos tras el silbatazo inicial.

Sin embargo, la transmisión oficial por parte de LaLiga censuró el reclamo de los jugadores del Real Oviedo y del Espanyol, no mostraron la protesta y en su lugar proyectaron un plano abierto del exterior del Estadio Carlos Tartiere.

Esto solo fue el inicio de un largo fin de semana para clubes y directivos del futbol español que mostraran su oposición, los únicos que no lo harán serán precisamente los de Villarreal y Barcelona, ya que la Asociación no quiere que tengan problemas con su club o que pueda malinterpretarse, “a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos”.