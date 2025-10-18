Getafe vs Real Madrid se encuentran en la Jornada 9 de LaLiga; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los Merengues el domingo 19 de octubre.

El Real Madrid recuperó la cima de LaLiga y sigue en la lucha con el FC Barcelona, así que debe sumar en la cancha del Getafe.

Getafe vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga

El pronóstico del partido Getafe vs Real Madrid es que los Merengues ganarán con marcador de 2-1 en la Jornada 9 de LaLiga.

Getafe vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga

El Getafe recibirá con esta posible alineación al Real Madid, en la Jornada 9 de LaLiga.

David Soria Domingos Duarte Abdel Abqar Dakonam Djené Kiko Femenia Diego Rico Mauro Arambarri Mario Martín Luis Milla Adrián Liso Borja Mayoral

Real Madrid pondrá esta posible alineación en la cancha del Getafe, en la Jornada 9 de LaLiga.

Thibaut Courtoi Raúl Asencio Éder Militão Álvaro Carreras Jude Bellingham Aurélien Tchouaméni Arda Güler Vinícius Júnior Kylian Mbappé Franco Mastantuono

Getafe vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver a los Merengues en la Jornada 9 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Getafe vs Real Madrid, en la continuación de la Jornada 9 de LaLiga.

Getafe vs Real Madrid chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el domingo 19 de octubre.

Partido: Getafe vs Real Madrid

Fase; Jornada 9 de LaLiga

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Colisem

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 9 de LaLiga vs Getafe?

El Real Madrid ha tenido se recuperó en la Jornada 8 con triunfo sobre Villarreal, y con 21 puntos, supera al FC Barcelona en la parte alta de LaLiga.

Después de cumplir su partido contra Getafe en LaLiga, el Real Madrid recibirá a la Juventus en la Jornada 3 de la Champions League, el miércoles 22 de octubre.

El Getafe, rival del Real Madrid en la Jornada 9 de LaLiga, perdió 1-2 en la cancha del Osasuna, así que necesita sumar como local ante Real Madrid.

Getafe suma 11 puntos luego de 8 partidos disputados, en la décimo primera posición de la competencia.