Getafe vs Real Madrid se encuentran en la Jornada 9 de LaLiga; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los Merengues el domingo 19 de octubre.
El Real Madrid recuperó la cima de LaLiga y sigue en la lucha con el FC Barcelona, así que debe sumar en la cancha del Getafe.
Getafe vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga
El pronóstico del partido Getafe vs Real Madrid es que los Merengues ganarán con marcador de 2-1 en la Jornada 9 de LaLiga.
Getafe vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga
El Getafe recibirá con esta posible alineación al Real Madid, en la Jornada 9 de LaLiga.
- David Soria
- Domingos Duarte
- Abdel Abqar
- Dakonam Djené
- Kiko Femenia
- Diego Rico
- Mauro Arambarri
- Mario Martín
- Luis Milla
- Adrián Liso
- Borja Mayoral
Real Madrid pondrá esta posible alineación en la cancha del Getafe, en la Jornada 9 de LaLiga.
- Thibaut Courtoi
- Raúl Asencio
- Éder Militão
- Álvaro Carreras
- Jude Bellingham
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
- Franco Mastantuono
Getafe vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver a los Merengues en la Jornada 9 de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Getafe vs Real Madrid, en la continuación de la Jornada 9 de LaLiga.
Getafe vs Real Madrid chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el domingo 19 de octubre.
- Partido: Getafe vs Real Madrid
- Fase; Jornada 9 de LaLiga
- Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Colisem
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 9 de LaLiga vs Getafe?
El Real Madrid ha tenido se recuperó en la Jornada 8 con triunfo sobre Villarreal, y con 21 puntos, supera al FC Barcelona en la parte alta de LaLiga.
Después de cumplir su partido contra Getafe en LaLiga, el Real Madrid recibirá a la Juventus en la Jornada 3 de la Champions League, el miércoles 22 de octubre.
El Getafe, rival del Real Madrid en la Jornada 9 de LaLiga, perdió 1-2 en la cancha del Osasuna, así que necesita sumar como local ante Real Madrid.
Getafe suma 11 puntos luego de 8 partidos disputados, en la décimo primera posición de la competencia.