Getafe vs Real Madrid se encuentran en la Jornada 9 de LaLiga; te contamos a qué hora y dónde ver el partido de los Merengues el domingo 19 de octubre.

El Real Madrid recuperó la cima de LaLiga y sigue en franca batalla con el FC Barcelona, así que debe sumar en la cancha del Getafe.

Getafe vs Real Madrid: A qué hora ver a los Merengues en la Jornada 9 de LaLiga

El domingo 19 de octubre de 2025 continúa la Jornada 9 de LaLiga con cuatro partidos, y el estelar enfrentará a Getafe vs Real Madrid.

Getafe vs Real Madrid: ¿Dónde ver a los Merengues en la Jornada 9 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Getafe vs Real Madrid, en la continuación de la Jornada 9 de LaLiga.

Getafe vs Real Madrid chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el domingo 19 de octubre.

Partido: Getafe vs Real Madrid

Fase; Jornada 9 de LaLiga

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Colisem

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 9 de LaLiga vs Getafe?

El Real Madrid ha tenido un inicio exitoso en busca del título de LaLiga, y tras perder el invicto con el Atlético de Madrid, se recuperó en la Jornada 8 con triunfo sobre Villarreal.

Con 21 puntos, el Real Madrid supera al FC Barcelona por dos puntos, en la parte alta de LaLiga.

Después de cumplir su partido contra Getafe en LaLiga, el Real Madrid recibirá a la Juventus en la Jornada 3 de la Champions League, el miércoles 22 de octubre.

Así llega Getafe la Jornada 9 de LaLiga en la que recibirá al Real Madrid

El Getafe, rival del Real Madrid en la Jornada 9 de LaLiga, no tendrá un partido sencillo ante los Merengues.

En la Jornada 8 de LaLiga, el Getafe perdió 1-2 en la cancha del Osasuna, así que necesita sumar como local ante Real Madrid.

Getafe suma 11 puntos luego de 8 partidos disputados, en la décimo primera posición de la competencia.