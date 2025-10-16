El pasado 9 de octubre, LaLiga hizo oficial la aprobación para que se lleve a cabo el encuentro correspondiente a la Jornada 17 entre el Barça y Villarreal en el Hard Rock Stadium de Miami, pero esto podría desencadenar un pleito legal entre Concacaf y UEFA.

Aunque todo parecía indicar que el partido entre el Barça y el Submarino Amarillo se llevaría a cabo sin complicaciones en Miami tras la aprobación de la UEFA, ahora la Concacaf habría empezado a poner trabas.

Y es que, el hecho de que un partido oficial de una liga europea se lleve a cabo en el continente americano lleva consigo todo un proceso administrativo que aún no está totalmente definido.

Partido del Barça en Miami desata pleito entre Concacaf y UEFA

De acuerdo a información compartida por el periodista Juanfe Sanz en El Chiringuito, la Concacaf ha comenzado a ahondar más sobre la aprobación de la UEFA para el partido entre Barça y Villarreal en Miami.

La Concacaf habría comenzado a cuestionar cómo y por qué fue aprobado el juego oficial del Barça en continente americano, siendo que LaLiga es una competición que pertenece a la UEFA.

“La Federación Española de Futbol ha recibido el día de hoy una carta de Concacaf pidiendo algunas explicaciones y preguntando entre otras cosas cómo ha sido aprobado este partido y por qué…”, declaró el comunicador.

Además, reveló que, debido a que el encuentro entre FC Barcelona y Villarreal será disputado en territorio americano, la Concacaf querría que fuera arbitrado por uno de sus silbantes y no por alguno de LaLiga.

Frenkie de Jong está en contra del Barça vs Villarreal en Miami

A pesar de que Joan Laporta se mostró a favor y contento de que la UEFA aprobara que el Barça vs Villarreal se jugara en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los jugadores del equipo se mostró molesto con la determinación.

Y es que, Frenkie de Jong, uno de los capitanes del FC Barcelona, se pronunció públicamente sobre el hecho de que el partido no se jugará en La Cerámica y será en Estados Unidos.

“No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto”, declaró el mediocampista neerlandés al ser cuestionado sobre el partido de LaLiga en el Hard Rock Stadium de Miami.