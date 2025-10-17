El partido Villarreal vs FC Barcelona en Miami, Estados Unidos, ha activado las alarmas en LaLiga y en medio del debate sobre si debería o no jugarse fuera de territorio español, los jugadores planean una protesta en la Jornada 9.

El balón volverá a rodar en las mejores ligas del mundo luego del parón internacional por actividad de la Fecha FIFA y el regreso sí que estará candente, pues en los campamentos de LaLiga se planea una protesta contra el partido entre Villarreal y FC Barcelona, que saldrá de territorio local para jugarse en el Hard Rock Stadium de Miami.

La decisión de los directivos de LaLiga va más allá de lo deportivo y se dirige a lo económico, pues como es bien conocido, en mercado estadounidense es uno de los más redituables para los clubes del futbol europeo.

Es habitual ver a los equipos de élite disputar duelos de pretemporada en Estados Unidos. Sin embargo, el Villarreal vs Barcelona es de carácter oficial, por lo que será un hecho inédito que se dispute fuera de España.

Cómo será la protesta de los clubes de LaLiga contra el partido Villarreal vs Barcelona en Miami

Los capitanes de los clubes de LaLiga amenazan con lanzar una protesta contra el partido Villarreal vs Barcelona en Miami, Estados Unidos.

La protesta de los clubes de LaLiga se planea para la Jornada 9 y la idea es que se detengan los inicios de los partidos entre 20 y 30 segundos.

“Al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

📄 COMUNICADO | AFE ANUNCIA UNA ACCIÓN DE PROTESTA AL INICIO DE LOS PARTIDOS DE LA 9ª JORNADA DE LALIGA



Toda la información 👇🏼https://t.co/HuPsRhErhd — AFE (@afefutbol) October 17, 2025

AFE y LaLiga, en tensión por el partido Villarreal vs FC Barcelona

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se opone el partido Villarreal vs FC Barcelona en Miami, Estados Unidos, y lanzó un comunicado en el que acusó a LaLiga de no prestarse al diálogo.

“A pesar de que AFE ofreció todas las posibilidades para participar, tanto de forma presencial como por vía telemática, insistió en el carácter prioritario del encuentro por respeto a los compañeros a los que representamos y envió la convocatoria con una semana de antelación, LaLiga y los clubes rechazaron asistir, simultáneamente, por problemas de agenda”, informó la AFE.

LaLiga negó tal situación y aseguró que están en la disposición de dialogar y explicar el proyecto de llevar el partido Villarreal vs Barcelona lejos de España.

“Quien no ofrece alternativas ni muestra disposición a consensuar, fijando reuniones de forma unilateral, demuestra una falta de voluntad real de diálogo. En definitiva, mantener de forma unilateral una convocatoria con conocimiento previo de las agendas imposibilita un diálogo eficaz”, fue la respuesta de LaLiga.