El FC Barcelona se alista para reaparecer en la Jornada 9 de LaLiga; te compartimos cuándo y contra quién juegan los culés tras la Fecha FIFA.

Después del parón por la Fecha FIFA, el FC Barcelona buscará recuperar el liderato de LaLiga, cuando reciba al Girona en la Jornada 9.

LaLiga: ¿Cuándo juega el FC Barcelona en la Jornada 9?

LaLiga se reanuda el viernes 17 de octubre, pero el FC Barcelona entrará en acción al siguiente día, cuando sea local el sábado 18 de octubre.

El partido del FC Barcelona será el segundo en iniciar el sábado 18 de octubre, día en el que se jugarán cuatro cotejos de LaLiga.

LaLiga: ¿Contra quién juega el FC Barcelona en la Jornada 9?

El Girona será el rival del FC Barcelona en la Jornada 9 de LaLiga, el sábado 18 de octubre, en el partido con el que continuará la actividad de la competencia ibérica, con los culés en busca del liderato.

Partido: FC Barcelona vs Girona

Fase: Jornada 9 de LaLiga

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 9 de LaLiga contra Girona?

El Real Madrid es el líder de LaLiga después de ocho jornadas disputadas, luego de aprovechar una derrota del FC Barcelona para arrebatarle la cima de la competencia.

El FC Barcelona perdió 1-4 en la Jornada 8 de LaLiga en la cancha del Sevilla, resultado que se combinó con la victoria del Real Madrid ante Villarreal.

Con 21 puntos, el Real Madrid supera por dos unidades al FC Barcelona, el rival natural de los Merengues en la pelea por el campeonato de LaLiga.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en la Champions League?

Después del partido de la Jornada 9 de LaLiga en su cancha ante Girona, el FC Barcelona tendrá poco tiempo para descansar, ya que jugará la tercera jornada de la Champions League.

El martes 21 de octubre, el FC Barcelona recibirá al Olympiacos de Grecia, en la Jornada 3 de la Champions League.