FC Barcelona vs Girona continúan la actividad de la Jornada 9 de LaLiga; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los culés.

El FC Barcelona es favorito para lograr su séptimo triunfo en la temporada, cuando reciba a Girona en la Jornada 9 de LaLiga.

FC Barcelona vs Girona: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de LaLiga

El FC Barcelona es amplio favorito para ganar a Girona en la Jornada 9 de LaLiga, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-0.

FC Barcelona vs Girona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Girona, en la Jornada 9 de LaLiga.

Wojciech Szczesny Jules Koundé Eric García Pau Cubarsí Alejandro Balde Marc Casadó Frenkie de Jong Pedri Roony Bardghji Marcus Rashford Ferran Torres

Girona intentará sumar en la cancha del FC Barcelona, en la Jornada 9 de LaLiga, con esta posible alineación.

Paulo Gazzaniga Hugo Rincón Arnau Martínez Vitor Reis Daley Blind Álex Moreno Axel Witsel John Solís Portu Bryan Gil Vladyslav Vanat

FC Barcelona vs Girona: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

El FC Barcelona recibe al Girona en la Jornada 9 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 18 de octubre de 2025.

A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Barcelona vs Girona, en la continuación de la Jornada 9 de LaLiga.

FC Barcelona vs Girona: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Girona, el sábado 18 de octubre.

Partido: FC Barcelona vs Girona

Fase: Jornada 9 de LaLiga

Fecha: Sabado 18 de octubre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan el FC Barcelona y Girona a la Jornada 9 de LaLiga?

El FC Barcelona fue goleado en la cancha del Sevilla en la Jornada 8 de LaLiga, en un partido complicado para el equipo culé, que con el descalabro perdió el liderato.

Con 19 puntos, el FC Barcelona ocupa el segundo lugar de LaLiga, dos unidades abajo del Real Madrid, en la clásica batalla entre culés y merengues por el campeonato.

El Girona, rival del FC Barcelona en la Jornada 9 de LaLiga,venció al Valencia en la jornada anterior, pero apenas suma 6 puntos en la competencia, producción que lo mantiene en la zona de descenso.