FC Barcelona sumó un nuevo triunfo en la temporada tras vencer por marcador de 3-0 al Getafe en LaLiga, pero su victoria no estuvo libre de polémica y en redes sociales surgió la prueba de que fue beneficiado por el arbitraje.

La dosis de polémica no puede faltar cuando se trata del FC Barcelona y en el triunfo sobre Getafe tuvo como protagonista a Raphinha, quien se salvó de la tarjeta roja, en una prueba más de que las “ayudas” siempre existirán cuando un grande está en la cancha.

La polémica jugada sucedió en el tiempo de compensación de la primera mitad, pero FC Barcelona se salvó de la roja y mantuvo la paridad numérica en la cancha.

La jugada de Raphinha ocurrió cuando el FC Barcelona ya tenía la ventaja de 2-0 en el marcador, por lo que más allá de la polémica, los cuales sumaron un triunfo merecido en casa.

Video de la agresión de Raphinha en el FC Barcelona vs Getafe

Durante el FC Barcelona vs Getafe, Raphinha se salvó de la tarjeta roja. El brasileño fue amonestado desde el minuto 32 y en la recta final de la primera mitad, dio un empujón que pudo costarle la segunda amarilla, pero el árbitro Ricardo De Burgos ignoró la acción.

Debido a su amonestación, Hansi Flick evitó problemas y en la segunda mitad, mandó al banquillo a Raphinha. FC Barcelona mantuvo la paridad numérica en el campo de juego y aumentó la ventaja para el 3-0 definitivo.

EMPUJÓN Y AGRESIÓN DE RAPHINHA CON TARJETA AMARILLA A UN JUGADOR DEL GETAFE DELANTE DEL ÁRBITRO.



Y NO LO HA EXPULSADO, ESTO ES UNA ABSOLUTA VERGÜENZA 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/ZzjraUwgJw — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 21, 2025

¿Cómo quedó el FC Barcelona vs Getafe de LaLiga?

Con doblete de Ferrán Torres en la primera mitad y un gol más de Dani Olmo en la segunda parte, el FC Barcelona venció por marcador 3-0 al Getafe en la Jornada 5 de LaLiga.

¿Cuándo volverá a jugar el FC Barcelona en LaLiga?

Luego de la victoria por 3-0 ante el Getafe, el FC Barcelona volverá a escena el jueves 25 de septiembre cuando visite la cancha del Estadio Carlos Tartiere para el encuentro correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga.