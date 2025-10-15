FC Barcelona vs Girona se enfrentan en la Jornada 9 de LaLiga; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los culés.

El FC Barcelona busca su séptimo triunfo en la temporada, cuando reciba a Girona en la Jornada 9 de LaLiga.

FC Barcelona vs Girona: Fecha para ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

El FC Barcelona recibe al Girona en la Jornada 9 de LaLiga, partido programado para jugarse el sábado 18 de octubre de 2025.

FC Barcelona vs Girona: Horario para ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

A las 8:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Barcelona vs Girona, en la continuación de la Jornada 9 de LaLiga.

FC Barcelona vs Girona: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Girona, el sábado 18 de octubre.

Partido: FC Barcelona vs Girona

Fase: Jornada 9 de LaLiga

Fecha: Sabado 18 de octubre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a la Jornada 9 de LaLiga?

El FC Barcelona fue goleado en la cancha del Sevilla en la Jornada 8 de LaLiga, en un partido complicado para el equipo culé, que con el descalabro perdió el liderato.

Con 19 puntos, el FC Barcelona ocupa el segundo lugar de LaLiga, dos unidades abajo del Real Madrid, en la clásica batalla entre culés y merengues por el campeonato.

Después de jugar con el Girona, el FC Barcelona reanudará su camino en la Champions League, cuando dispute su partido de la Jornada 3.

El FC Barceloba recibirá al Olympiacos de Grecia en la tercera jornada de la Champions League, en la que los culés suman tres puntos.

¿Cómo quedó Girona en la Jornada 8 de LaLiga?

El Girona, rival del FC Barcelona en la Jornada 9 de LaLiga, enfrentó al Valencia en la jornada anterior.

El Girona venció 2-1 al Valencia, pero apenas suma 6 puntos en la competencia, producción que lo mantiene en la zona de descenso.

El lugar 18 de la tabla de posiciones es el que ocupa el Girona después de ocho jornadas disputadas en LaLiga.