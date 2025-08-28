Inter de Miami recibió al Orlando City en el Chase Stadium de Florida para la semifinal de la Leagues Cup 2025 en un partido en el que Lionel Messi volvió a ser vital para que su equipo saliera victorioso.

Y es que, Orlando City se fue con ventaja al descanso gracias al gol de Marco Pasalic en la recta final del primer tiempo. Sin embargo, en la recta final del encuentro se hizo presente Lionel Messi en dos ocasiones para darle vuelta al marcador.

Tal y como sucedió en la primera temporada de La Pulga en Estados Unidos, su equipo volverá a disputar la final del torneo que enfrenta a los clubes de la MLS con los de la Liga MX, por lo que podría sumar otro título a su palmarés.

Lionel Messi se viste de héroe y mete al Inter de Miami en la final de la Leagues Cup 2025

Cuando todo parecía indicar que Inter de Miami se quedaría fuera de la Leagues Cup 2025, Lionel Messi apareció y con dos goles suyos y uno más de Telasco Segovia le dieron la vuelta al Orlando City.

El primero de los goles de Lionel Messi vino desde los once pasos, pues un cobro colocado le dio el empate al Inter de Miami. Al minuto 88, el astro argentino selló la remontada con un disparo cruzado y raso con su pierna más hábil.

En el tiempo agregado, Telasco Segovia se combinó en una pared con Luis Suárez para poner el 3-1 definitivo en el marcador y así poner a las Garzas en la gran final de la Leagues Cup 2025.

Lionel Messi celebró con sus hijos el pase del Inter de Miami a la final de la Leagues Cup 2025

Luego de haber metido el 2-1 que le daba el pase a la final de la Leagues Cup 2025 al Inter de Miami, Lionel Messi hizo explotar a todo su equipo y a los aficionados que se dieron cita en el Chase Stadium.

Sin embargo, una vez que pasó la euforia de haberle dado la vuelta al marcador, Lionel Messi se dio el tiempo de ir a celebrar su gol con sus hijos, quienes estaban en uno de los palcos del inmueble.

Messi ran to his kids after scoring the winner 🥹



A pesar de que se perdió el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Tigres, la Pulga reconoció que se estaba preparando para llegar mejor físicamente a este encuentro ante Orlando.