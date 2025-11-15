Otra vez, Julio César Chávez habló de Julio César Chávez Jr y su relación con el Cártel de Sinaloa. Ha comentado que le salvó la vida a un narcotraficante.

Antes de ver lo que le dijo Julio César Chávez, veamos la situación que atraviesa Julio César Chávez Jr, pues no ha sido nada fácil, más por su conexión con el Cártel de Sinaloa.

Bueno, esto viene desde hace muchos años pues la leyenda del boxeo nunca ha ocultado que se ha juntado con gente de mucho poder que se dedica al narcotráfico.

En la actualidad, a mediados de este 2025, el Jr fue deportado de Estados Unidos por ICE, parecía que se trataba de un malentendido, pero la FGR le esperaba con un caso abierto.

Y es que lo acusaron por tráfico de armas y delincuencia organizada. En octubre salió en libertad condicional y no puede salir del país.

“Si le pegas, le perdonamos la vida”: Julio César Chávez revela cómo Julio César Chávez Jr. salvó a un hombre del Cártel de Sinaloa

Julio César Chávez nunca ha dejado de defender a Julio César Chávez Jr. Incluso dice que su hijo peleará para diciembre de este año. Aunque esta vez, contó una anécdota que sorprendió a varios.

Julio César Chávez comentó lo siguiente: “Lo mandaron llamar (el Cártel de Sinaloa al Julio César Chávez Jr). Si no vas, te llevan, si no vas te matan. Prefiero ser amigos de ellos. Ser amigos no quiere decir que te dediques a eso”.

“Si le pegas unos chingadazos le perdonamos la vida, mi hijo no quería, y dijo, ‘bueno le doy un chingadazo, pero lo dejan ir’ le dio un ganchito y lo dejaron ir. Mi hijo le salvó la vida (al narcotraficante)”, dijo la Leyenda.

Hijo de Julio César Chávez se encuentra internado por adicciones

Julio César Chávez no solo habló del Jr en el podcast con Adela Micha, también habló sobre Omar Chávez. Es otro de sus descendientes que tiene problemas de adicciones.

“Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Llegó a Tijuana... Es el hijo que ha resentido más la separación de sus padres piensa que no lo quiero. Es obsesivo y compulsivo para el juego, tiene ese problema y aparte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio. Se fumó un churro de marihuana que le ofreció alguien, un amigo, y se puso como loquito”, comentó Julio César Chávez.