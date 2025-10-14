Julio César Chávez volvió a alzar la voz por su hijo. Durante una conferencia del Consejo Mundial de Boxeo, el histórico campeón se refirió a los rumores que acusan a Julio César Chávez Jr. de tener vínculos con el narcotráfico.

Con un tono firme, Julio César Chávez negó los señalamientos hacia su hijo y dejó claro que no permitiría ese tipo de conductas dentro de su familia.

El exboxeador mexicano fue directo al afirmar que, de ser cierto, él mismo lo habría entregado a las autoridades desde el primer momento.

Julio César Chávez sale en defensa de su hijo

Julio César Chávez salió en defensa pública de su hijo y puso punto final a las especulaciones sobre supuestos vínculos con el crimen organizado.

En un mensaje claro y directo Julio César Chávez afirmó: “Yo conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”.

El histórico boxeador mexicano también descartó cualquier relación del joven con grupos delictivos y reconoció las dificultades personales que ha enfrentado.

“No se encuentra involucrado con ningún cártel. Ha tenido problemas de adicciones, está luchando con eso, y estamos en un proceso. No hay nada”, puntualizó.

La familia, dijo, mantiene la esperanza de una rehabilitación efectiva y exige que se respete la presunción de inocencia hasta que las autoridades determinen lo contrario.

Julio César Chávez Jr. (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

¿Cuál es la situación legal de Julio César Chávez Jr.?

La situación legal de Julio César Chávez Jr. continúa en desarrollo luego de que la Fiscalía General de la República decidiera impugnar la medida que le permitió enfrentar su proceso en libertad condicional.

El hijo de Julio César Chávez enfrenta acusaciones por tráfico de armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, cargos que lo mantienen bajo la mirada de las autoridades federales.

Aunque actualmente no se encuentra en prisión, tiene prohibido salir del país mientras avanza la investigación complementaria, la cual deberá concluir en un plazo de tres meses según lo ordenado por el juez.

Por ahora, el boxeador sigue bajo medidas cautelares estrictas, mientras la justicia mexicana define si podrá continuar el proceso en libertad o si regresará a prisión mientras se esclarecen los cargos en su contra.