Luego de estar inmiscuido en fuertes problemas legales por su supuesta relación con el crimen organizado, Julio César Chávez Jr. está listo para pasar la página y regresar a la actividad en el ring. El padre del polémico boxeador reveló detalles sobre su próxima pelea.

Julio César Chávez Jr. acaparó todas las portadas tras ser detenido y procesado en Estados Unidos, luego fue noticia por delitos relacionados con el tráfico de armas.

La leyenda del boxeo, Julio César Chávez, defendió a su hijo a capa y espada, negó que tales acusaciones fueran ciertas y ha trabajado a marchas forzadas para que los focos vuelvan a su gris carrera deportiva.

El huracán mediático ha cesado y será en enero próximo que Julio César Chávez Jr, ocupe un lugar en el ring.

¿Cuándo volverá a pelear Julio César Chávez Jr.?

Durante un evento en el deportivo JSM, Julio César Chávez habló sobre la reaparición de sus hijos en el boxeo y aseguró que ambos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, pelearán en enero próximo en San Luis Potosí.

“La pelea no será en diciembre, me acaba de confirmar que será el 24 de enero en San Luis Potosí. Julio y Omar van a pelear ahí”, señaló Julio César Chávez.

Días antes, el legendario ya había hablado sobre la reaparición de Julio César Chávez Jr. en el ring tras superar sus problemas legales y aseguró que es una medida para demostrarle a la gente que su hijo siempre se ha dedicado al boxeo.

“Lo hice para que se siga manteniendo limpio y que la gente vea que mi hijo siempre se ha dedicado al boxeo, mi hijo nunca ha sido narcotraficante ni nada de eso”, aseguró Chávez.

Julio César Chávez se encuentra mejor de salud luego de pasar por el quirófano

Julio César Chávez fue hospitalizado de emergencia en un hospital de Sinaloa derivado de un problema en los riñones. Afortunadamente, la leyenda del boxeo se encuentra fuera de peligro y aseguró que “ya se encuentra bien”.

“Yo me siento bien, gracias a Dios. Lo de las piernas ahí va, pero nada grave. Lo más importante es que estoy aquí, apoyando a los jovencitos”, señaló durante un evento de jóvenes promesas del boxeo.

“Gracias a Dios me siento bien. Estoy aquí para apoyarlos y es lo que más me llena”, apuntó el boxeador.