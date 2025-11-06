El Junior ha sido noticia por todo menos por su talento arriba del ring y el último gran escándalo le valió estar detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. A meses del suceso, Julio César Chávez salió a la defensa de su hijo y aseguró que “no es ningún narcotraficante”.

Julio César Chávez no escondió las adicciones de su hijo, pero negó que sea un narcotraficante o que tenga alguna relación criminal con el cártel de Sinaloa.

El pugilista aseguró que conoce bien a las principales familias relacionadas con el crimen organizado en Sinaloa. Sin embargo, esto no lo hace ser parte de sus negocios. Ni a él ni a su hijo, Julio César Chávez Jr.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre su hijo y las acusaciones sobre sus vínculos con el crimen organizado?

En entrevista con La Saga, programa de la periodista Adela Micha, Julio César Chávez habló sobre las acusaciones que llevaron a su hijo, el Junior, a ser detenido en Estados Unidos.

“Fue un infierno lo que pasó este cabrón, todas las pendejadas que cometió, son las consecuencias de las malas amistades, pero eso no indica que mi hijo sea narcotraficante, que sea delincuente ni que trafique armas”, señaló tajante Julio César Chávez.

“Podrá haber caído en adicciones, con malas amistades, pero jamás sería un delincuente”, puntualizó el exboxeador.

“Son amigos míos”, Julio César Chávez sobre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada

En la misma entrevista, Julio César Chávez aseguró que tiene una buena relación con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada.

“Conozco a los dos bandos, son amigos míos, he convivido con ellos, he estado con ellos. Yo estoy en el medio, si me meto para un lado o para otro lado pues me matan. ¿Qué hago? pues calladito me veo más bonito. Gracias a Dios me tienen un gran respeto”, confesó Julio César Chávez.

El exboxeador señaló que ambos narcotraficantes son “finisimas personas” y que mantuvo una relación de respeto y amistad.

“Muy bien, la verdad muy bien, muy amigo mío (El Mayo). Un señor muy respetuoso, me mandaba a llamar a cada rato. Yo también conocí a ‘El Chapo’ y también una finísima persona. He conocido a todos, finísimas personas al menos conmigo. Lo otro ya no sé lo qué hacen, a mí no me consta”, contó.