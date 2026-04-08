Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce volverán a subirse al ring en una pelea de exhibición pactada a tres rounds con caretas protectoras, el sábado 9 de mayo en la Feria de Puebla 2026.

El combate, anunciado por el gobernador Alejandro Armenta, será el evento estelar y tendrá un fin benéfico: apoyar la lucha contra las drogas.

Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce convivirán con jóvenes y niños en la semana previa, impartiendo pláticas motivacionales para fomentar estilos de vida saludables y alejarlos de las adicciones.

¿Cuándo pelean Julio César Chávez vs Travieso Arce en Puebla?

Será el 9 de mayo cuando la leyenda del boxeo Julio César Chávez desempolve los guantes para medirse con el Jorge Travieso Arce, y se suban al ring para sostener una pelea pactada a tres rounds y con caretas protectoras.

Cabe resaltar que este enfrentamiento será a beneficio de la lucha contra las drogas en Puebla, tal como lo dijeron Julio César Chávez y el Travieso Arce, quien dijo que “un deportista más es una persona menos en la delincuencia”.

Chávez y Arce arribarán con una semana de anticipación a Puebla con el propósito de promover el combate. Sostendrán encuentros con niñas, niños y jóvenes, a fin de fomentar estilos de vida saludables y alejarlos de las adicciones.

(ESPECIAL )

¿Qué dijeron Chávez y Arce sobre su pelea?

Julio César Chávez aceptó subir al ring con Jorge Travieso Arce porque lo más importante es que las y los jóvenes se mantengan alejados de las adicciones.

Así que, impartirá pláticas motivacionales en diversos municipios de la entidad, enfocadas en la prevención y atención del consumo de drogas.

Travieso Arce agradeció al gobernador de Puebla por la invitación a participar en esta pelea de exhibición, al considerar que impulsar el deporte entre la juventud contribuye a reducir la delincuencia.

Arce recordó que el 17 de marzo de 1990, al ver pelear a Julio César Chávez, encontró la inspiración para convertirse en boxeador, a quien hoy reconoce como su ídolo.