Un juez federal autorizó dar más tiempo para el cierre de la investigación complementaria en el caso de Julio César Chávez Jr., quien estaría vinculado con el Cártel de Sinaloa.

El dictamen del juez se dio a conocer el 10 de diciembre y, hasta el momento, Julio César Chávez Jr. mantiene su regreso a los rines para el 26 de enero de 2026.

¡Regresa a los rings! Ya hay fecha para la palea de Julio César Chavez Jr. (ITZEL ESPINOZA)

Amplían investigación del caso de Julio César Chávez Jr. por orden de un juez

Durante una audiencia, un juez determinó ampliar el tiempo de investigación en el caso de Julio César Chávez Jr. tanto para la Fiscalía General de la República (FGR) como para la defensa del boxeador.

Bajo el argumento de la defensa de que se necesitan más dictámenes periciales y verificar la autenticidad de los audios presentados como evidencia, se sumó más tiempo para la investigación.

El juez otorgó un plazo de tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria del caso de Julio César Chávez Jr., quien fue arrestado en Estados Unidos el 2 de julio de 2025 y deportado el 18 de agosto de 2025.

La nueva audiencia intermedia de Julio César Chávez Jr. quedó fijada para el 24 de febrero de 2026, un mes después de su primera pelea luego de salir de la cárcel por vínculos con el crimen organizado.