Este miércoles 20 de agosto, un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Hermosillo, Sonora.

Julio César Chávez Jr. es acusado de presunta delincuencia organizada por sus posibles vínculos con Los Chapitos.

Julio César Chávez Jr.: ¿Cuándo se decidirá si se le vincula a proceso?

La defensa de Chávez Jr. solicitó la duplicidad del término constitucional para ampliar el plazo en el que se determinará su situación jurídica.

Será el próximo sábado 23 de agosto cuando se decida si el boxeador mexicano es vinculado a proceso o no.

En tanto, Julio César Chávez Jr. permanecerá en el penal de Hermosillo.

Nota en desarrollo.