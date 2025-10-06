El pasado mes de julio, el boxeador mexicano y ex campeón mundial, Julio César Chávez Jr. fue detenido en California y vinculado a proceso en Estados Unidos por presuntos vínculos con delincuencia organizada.

Tras un mes y medio de haber sido liberado, Julio César Chávez Jr. rompió el silencio y aprovechó para hablar de su situación legal, así como de los detalles sobre el momento en el que se llevó a cabo su detención.

“Estoy vinculado a proceso, estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera“, detalló el boxeador.

Julio César Chávez Jr. hace impactante revelación sobre su detención: “Fue un shock… llegaron 5 patrullas”

Julio César Chávez Jr. agregó una nueva mancha a su carrera al haber sido detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada, sumando así una larga lista de polémicas y escándalos en su vida.

La escena del momento en el que se llevó a cabo la detención del hijo de la leyenda del boxeo mundial Julio César se hizo viral en redes sociales y recientemente, en entrevista con TUDN, el propio Junior habló de este momento.

“Fue un shock para mí, jamás imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional. Ahí llenan el papeleo por la detención y yo pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no, ahí comenzó la travesía“.

Julio César Chávez Jr, afirma ser inocente de los cargos que le señalan

El gobierno de los Estados Unidos señaló a Julio César Chávez Jr. de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, según su postura el boxeador golpeaba a rivales de otros grupos delictivos por seguir órdenes.

A lo que el ex campeón mundial afirmó no tener relación alguna: “Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas, no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad.

Quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala" finalizó el boxeador culichi.