Julio César Chávez, una de las leyendas del boxeo mexicano, fue hospitalizado de emergencia por un fuerte dolor, lo que causó revuelo en redes sociales por la situación del padre de Julio César Chávez Jr.

A través de redes sociales, uno de sus hijos, Omar Chávez, informó sobre el ingreso de Julio César Chávez al área médica para atender el fuerte dolor que tenía en su cuerpo.

Dicha situación generó alarmas y dudas sobre la salud del legendario boxeador mexicano, por lo que muchos ya se preguntan si su ingreso fue por una enfermedad de gravedad o qué fue lo que ocurrió.

¿Qué le pasó a Julio César Chávez? Hospitalizan a la leyenda de emergencia y será operado

Omar Chávez compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a Julio César Chávez recostado en una cama de hospital y con una bota.

“Estamos en el Hospital Los Ángeles, con el doc… van a operar a mi apá y estamos aquí”, dijo Omar Chávez sobre su padre Julio César Chávez.

En la grabación, se explica que Julio César Chávez fue hospitalizado por un dolor en su cuerpo, el cuál fue provocado por una piedra en el uréter izquierdo, por lo que será sometido a una cirugía para extraerla y así poder quitarle el dolor a la leyenda del boxeo mexicano.

“Desde hace mucho tiempo estoy pendiente de la salud del campeón acá en Culiacán y esta vez traía un dolorcito, que es ocasionado por una piedra que está en la vía urinaria, en el uréter izquierdo y ahorita se la van a quitar”, explicó el médico del campeón mexicano.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre su estado de salud?

En las imágenes también aparece Julio César Chávez, quien afirmó sentirse un poco mejor tras el fuerte dolor que tuvo, además de confirmar que estaba listo para su cirugía.

“Bien bien, ya estamos listos, gracias”, añadió Julio César Chávez previo a su operación.