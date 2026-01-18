Te hablamos sobre los precios de la Clínica Baja del Sol, centro de rehabilitación de Julio César Chávez.

Luego de vencer su batalla contra las adicciones, el campeón boxeador Julio César Chávez fundó centros de rehabilitación en 2013.

Estos son los precios de la Clínica Baja del Sol, centro de rehabilitación de Julio César Chávez

Los precios por internarse en la Clínica Baja del Sol irían a partir de los 25 mil pesos mensuales.

Dicho costo es una tarifa estimada, ya que el centro de rehabilitación de Julio César Chávez indica que tiene paquetes de tratamiento “accesibles y personalizados”.

Los factores que influyen en los precios de la Clínica Baja del Sol son tanto la duración y tipo de tratamiento, así como servicios adicionales que se requieran.

JCC (Daniel Jiménez)

Hay que tomar en cuenta que los programas pueden durar de 30 días hasta 6 meses.

En Clínica Baja del Sol se da atención integral con un equipo de expertos capacitados como:

Médicos

Terapeutas

Psicólogos

Adicional al tratamiento, la Clínica Baja del Sol advierte que trabaja en un “entorno basado en la fe y principios espirituales”.

Esto para que cada uno de sus pacientes encuentren “su camino a la sobriedad a su propio ritmo”.

Clínica Baja del Sol, centro de rehabilitación de Julio César Chávez (Especial)

¿Cuántas Clínica Baja del Sol hay? Ubicación del centro de rehabilitación de Julio César Chávez

En total son tres hay tres Clínica Baja del Sol, los centros de rehabilitación de Julio César Chávez se ubican en:

Clínica Tijuana La Esperanza: Emiliano Zapata 3035, Granjas Familiares La Esperanza, 22204, Tijuana, Baja California Clínica Tijuana Murúa: Guadalupe Victoria 27, Ejido Chilpancingo 22440, Tijuana, Baja California Clínica Culiacán: Cerro de la Campana 360, Colonia de San Miguel, 80305, Culiacán, Sinaloa

Tanto en Tijuana, Baja California, como en Culiacán, Sinaloa, se cuenta con diversas amenidades y servicios como:

Habitaciones cómodas y seguras

Áreas comunes y de recreación

Salas de terapia

Zona de relajación al aire libre

Jardines interiores