Julio César Chávez. el legendario boxeador mexicano, sigue padeciendo con la conducta y problemas de sus hijos, y cuestionado al respecto, el expúgil rompió el silencio sobre la salud de Omar, uno de sus herederos.

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, se preparaba para volver al ring, pero un problema de salud obligó a su padre a internarlo, en otro episodio del drama de la familia del excampeón.

Julio César Chávez revela que su hijo Omar está internado

Julio César Chávez no suele guardarse nada, así que en entrevista con la periodista Adela Micha, rompío el silencio sobre la salud de su hijo, Omar.

El llamado “César del boxeo” aseguró que su hijo Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán, rumbo a la pelea que tenía programada.

¿Por qué está internado el hijo de Julio César Chávez?

Omar, hijo de Julio César Chávez, sobre quien es público su adicción a las apuestas, recayó en otros problemas que obligaron a su padre a internarlo.

“Es obsesivo y compulsivo al juego (de apuestas), tiene ese problema, y estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, dijo Julio César Chávez, para explicar el nuevo problema que enfrenta su familia.

Fiel a su estilo, Julio César Chávez advirtió sobre el problema de salud de su hijo, Omar.

“Le leí la cartilla, lo mandé a llamar a Tijuana y lo metí a la clínica. Está consciente de que la regó, ahí va a estar de pérdida un mes”, agregó Julio César Chávez.

Reprograman la función de boxeo en la que pelearán Julio Césr Chávez y sus hijos

Julio César Chávez y sus hijos tenían planeado volver al ring en el mes de diciembre, pero el problema de salud de Omar, ha obligado a reprogramar el evento, para enero del 2026.

“Se va a preparar porque van a pelear, Julio y él (Omar). La pelea va a ser el 24 de enero en San Luis Potosí, iba a ser en diciembre, pero la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos”, confirmó Julio César Chávez.

Cabe recordar que la familia Chávez e mantiene pendiente de conocer la posible sentencia contra Julio César Chávez Jr. por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.