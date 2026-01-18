Durante su más reciente aparición en el podcast de Aldo de Nigris, Julio César Chávez Jr. reveló sus consejos para superar a una exnovia.

Alejado de las polémicas, Julio César Chávez Jr. abrió su corazón y no dudo en hablar sobre relaciones amorosas y la manera en la que ha podido superar sus rupturas.

Estos son los 3 consejos de Julio César Chávez Jr. para superar a una exnovia

Julio César Chávez Jr. participó en el podcast de Aldo de Nigris donde habló sobre diferentes temas, incluso se atrevió a dar 3 consejos para superar a una exnovia:

No usar relaciones casuales como parche: Sugirió que estar con muchas personas diferentes no llena el vacío y que es mejor dejar de saltar de una en otra. Superar el trauma: Reconoce que las malas experiencias en relaciones pasadas pueden dejar “traumas” que deben ser superados para poder avanzar. Enamorarse de nuevo: Considera que la forma más efectiva de olvidar a una expareja es enfocarse en enamorarse de alguien más.

Los consejos de Julio César Chávez Jr. surgieron luego de que en una sección del podcast, Aldo de Nigris se comunicó con una persona que habló sobre su ruptura amorosa.

El hombre confesó que no había podido superar a su exnovia, por lo que Aldo de Nigris y Julio César Chávez Jr. no dudaron en darle consejos y hablar sobre el “vació sentimental”.

Julio César Chávez Jr. señaló que probablemente el hombre seguía enamorado de su ex y por eso no la podía superar, pese a que ya no tenían comunicación.

Así fue el podcast de Julio César Chávez Jr. con Aldo de Nigris

Julio César Chávez Jr. se mostró dispuesto ha hablar de todos los temas durante su participación en el podcast de Aldo de Nigris.

Reveló cómo fue su experiencia con las drogas y la ocasión que estuvo a punto de morir, además de que ya no necesita de las sustancias para encontrar un motivo para vivir.

Julio César Chávez Jr. confesó que a él no lo ayudaron las clínicas de rehabilitación en México.

“A mí no me ayudó los anexos, yo usaba mucho medicamento que el gimnasio, que pa’ bajar de peso, que la anfetamina…la anfetamina te da energía, antes usaba pues todas las drogas, cocaína, marihuana, lo que usaba el Elon Musk, la ketamina” Julio César Chávez Jr.

Y es que Julio César Chávez Jr. no conocía otro tipo de vida que estar drogado o estar encerrado en algún centro de rehabilitación.

“En esos 8 años estuve, tres años y medio entre encierros y salidas, pensaba que lo único que había andar high, pa’ andar contento y andar encerrado, nomás tenía esas dos vidas” Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. confesó que fue durante su estancia en Estados Unidos cuando realmente logró alejarse de las drogas, ya que el tratamiento que recibió no se basó en un encierro, sino en un programa integral de rehabilitación enfocado en su reinserción social.

El boxeador mexicano explicó que, a diferencia de experiencias previas, el proceso que vivió en territorio estadounidense le permitió trabajar su adicción de fondo, con acompañamiento profesional y rutinas orientadas a recuperar su vida personal y profesional.

“Cuando llegó a Estados unidos, me mandaron a una clínica pero allá no son encierros, porque no te pueden encerrar allá por que es ilegal y allá lo que hacen es que tu estas en un casa ahí y vas a las juntas de doble A, vas y visitas a tu familia o sea te reintegras a la sociedad y a mí me ayudó mucho más eso, porque yo lo que tenía era muy antisocial” Julio César Chávez Jr.

Además confesó, que estuvo a punto de morir dos veces por el consumo de pastillas.

“Estuve a punto de morir dos veces de sobredosis, caía en el hospital, se te va la onda entre desveladas y más y más pastillas, llega un momento en el tercer día que ya llevas 40 pastillas, pues entonces llega un momento que bajas 10 u 8 kilos en tres días, te descompensas y se te altera el corazón” Julio César Chávez Jr.