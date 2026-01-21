Julio César Chávez Jr. regresa al ring casi siete meses después de su batalla más reciente para pelear contra Ángel Sacco. Conoce a qué hora y dónde ver al hijo de la al leyenda del boxeo.

Pelea: Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco

Fecha: Sábado 24 de enero

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Potosí, San Luis, Potosí

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco: A qué hora ver la pelea de hijo de la leyenda del boxeo

El regreso de Julio César Chávez Jr. está pactado para el sábado 24 de enero en la Arena Potosí, en pelea vs Ángel Sacco que subirá al ring a las Ángel Sacco

Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco: ¿Dónde ver la pelea de hijo de la leyenda del boxeo?

El Canal 7 de TV Azteca transmitirá la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Ángel Sacco.

Pelea: Julio César Chávez Jr. vs Ángel Sacco

Fecha: Sábado 24 de enero

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Potosí, San Luis, Potosí

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

¡SEMANA DE ACCIÓN BOXÍSTICA! 🔥😮‍💨



Julios César Chavez y Omar Chavez se preparan para sus respectivos combates en la misma cartelera🔥🥊#BoxAzteca



📆 Sábado 24 de enero

🕛 11 PM

📺 Azteca 7

💻 https://t.co/wEgWW6fhdU

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/LGXRdtXJJV — Box Azteca (@BoxAzteca7) January 20, 2026

¿Cómo llega Julio César Chávez Jr. a su pelea de regreso al boxeo?

Después de atravesar por severos problemas de salud y personales, Julio César Chávez Jr. está listo para volver a defender sobre el ring, el legado que le dejó su padre, Julio César Chávez.

En su pelea más reciente, celebrada en junio del 2025, Julio César Chávez Jr. fue humillado por el influencer, Jake Paul, quien lo derrotó por decisión unánime en 10 rounds.

Este es el récord profesional de Julio César Chávez Jr.

54 victorias

8 derrotas

1 empate

¿Quién será el rival de Julio César Chávez Jr. en su regreso al boxeo?

El boxeador Ángel Julián Sacco será el rival de Julio César Chávez Jr., el sábado 24 de enero en la Arena Potosí.

El registro más reciente del rival argentino de Julio César Chávez Jr. data del año 2023, cuando según BoxRec venció a Sergio Carabajal.

Con apenas 10 triunfos en su récord, el rival de Chávez Jr. no llega a los 12 combates como profesional.