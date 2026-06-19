Tras el triunfo que la Selección Mexicana consiguió en su segundo partido del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum no tardó mucho en mostrar su reacción.

Fue por medio de sus espacios en redes sociales, que la mandataria externó sus felicitaciones a la escuadra nacional por le victoria que logró ante Corea del Sur por marcador de 1-0.

Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/Si7kvuvyqC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

Con una breve publicación, Claudia Sheinbaum felicitó al Tri además de que aseveró que el resultado favorable que consiguió en el Estadio Akron, es motivo de orgullo para todo el país.

Cabe desatacar que la Selección Mexicana derrotó con un solitario gol de Luis Romo a Corea del Sur en su segundo compromiso del Mundial 2026, con lo que estaría afianzando su clasificación.

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