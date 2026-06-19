Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, expresó sus deseos por que la selección mexicana sume su segunda victoria en el Mundial 2026 en el partido contra Corea del Sur.

“¡Que gane México hoy!” Ronald Johnson

Fue por medio de un mensaje en X, que el funcionario diplomático manifestó su apoyo al Tri incluso con un video en el que aparece con el jersey de la selección mexicana.

Al aprovechar su pronunciamiento sobre el partido de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026, Ronald Johnson también externó sus mejores deseos para la selección de Estados Unidos.

Embajador de Estados Unidos quiere que Mexico que le gane a Corea del Sur

La Selección Mexicana disputa su segundo encuentro del Mundial 2026 ante su similar de Corea del Sur, en busca de afianzar su clasificación a la segunda fase del certamen.

Ante el encuentro que se realiza en el Estadio Akron, diversas personalidades incluso de la política, han expresado sus mejores deseos para el Tri, como el caso de Ronald Johnson.

¡Vamos México! 🇲🇽⚽ And tomorrow, the U.S. wins! 🇺🇸 pic.twitter.com/nKx4FyKmk4 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 19, 2026

Así ocurrió debido a que en la breve publicación que compartió, el embajador de Estados Unidos en México manifestó su deseo por que la selección derrote a su rival.

A externar su apoyo a la selección mexicana, Ronald Johnson incluyó un video en el que aparece en compañía de su esposa Alina Arias Johnson, ambos vistiendo la camiseta del Tri.

En la corta grabación que compartió, tanto el embajador, como su cónyuge —con la transmisión del partido de fondo— lanzaron al mismo tiempo la frase “Qué gane México”.

Ronald Johnson también expresó su apoyo a Estados Unidos

Tras manifestar sus deseos por que México le gane a Corea del Sur en el partido del Mundial 2026, Ronald Johnson también aprovechó para externar su apoyo a Estados Unidos.

Así lo hizo debido a que en el mismo mensaje, el embajador de Estados Unidos en México resaltó que quiere que mañana gane su selección ante su similar de Australia.

Cabe destacar que el conjunto de las barras y las estrellas, también busca asegurar su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 tras una primera y contundente victoria ante Paraguay.