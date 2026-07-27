La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con cuatro equipos invictos, pero Tijuana se colocó como líder por diferencia de goles.

Tijuana | 6 puntos Cruz Azul | 6 puntos Atlas | 6 puntos Necaxa | 6 puntos América | 4 puntos Pachuca | 3 puntos Toluca | 3 puntos Rayados | 3 puntos Puebla | 3 puntos Querétaro | 3 puntos Chivas | 3 puntos Pumas | 3 puntos San Luis | 1 punto Atlante | 1 punto Tigres | 1 punto León | 0 puntos Santos | 0 puntos FC Juárez | 0 puntos

Cruz Azul, Atlas y Necaxa también suman 6 puntos tras dos jornadas disputadas en el Apertura 2026.

En contraste, León, Santos y FC Juárez sufrieron sus segundas derrotas en el torneo.

La Jornada 3 inicia con partidos el viernes 31 de julio y el resto entre el viernes 24 y el domingo 26.

Cruz Azul es sublíder en el Apertura de la Liga MX. (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó dolorosas derrotas para Pumas y Chivas, que perdieron en casa ante Pachuca y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 2 de la Liga MX:

Cruz Azul 2-1 Puebla

Toluca 1- 2 Pumas

Tigres 2-2 San Luis

Tijuana 1-0 León

Atlante 1-1 América

Chivas 1-0 FC Juárez

Santos 0-1 Atlas

Necaxa 1-2 Rayados

Pachuca 1-2 Querétaro

Fechas y horarios de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el viernes 31 de julio, y se completará el sábado 1 y 2 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX:

Viernes 31 de julio

Puebla vs Chivas | 19:00 horas

FC Juárez vs Pumas | 21:00 horas

San Luis vs Tijuana | 21:00 horas

Sábado 1 de agosto

Querétaro vs Tigres | 17:00 horas

Atlas vs Rayados | 19:00 horas

León vs Pachuca | 19:00 horas

Cruz Azul vs Atlante | 21:00 horas

Domingo 2 de agosto