La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con cuatro equipos invictos, pero Tijuana se colocó como líder por diferencia de goles.

  1. Tijuana | 6 puntos
  2. Cruz Azul | 6 puntos
  3. Atlas | 6 puntos
  4. Necaxa | 6 puntos
  5. América | 4 puntos
  6. Pachuca | 3 puntos
  7. Toluca | 3 puntos
  8. Rayados | 3 puntos
  9. Puebla | 3 puntos
  10. Querétaro | 3 puntos
  11. Chivas | 3 puntos
  12. Pumas | 3 puntos
  13. San Luis | 1 punto
  14. Atlante | 1 punto
  15. Tigres | 1 punto
  16. León | 0 puntos
  17. Santos | 0 puntos
  18. FC Juárez | 0 puntos

Cruz Azul, Atlas y Necaxa también suman 6 puntos tras dos jornadas disputadas en el Apertura 2026.

En contraste, León, Santos y FC Juárez sufrieron sus segundas derrotas en el torneo.

La Jornada 3 inicia con partidos el viernes 31 de julio y el resto entre el viernes 24 y el domingo 26.

Cruz Azul vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX.
Cruz Azul es sublíder en el Apertura de la Liga MX. (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó dolorosas derrotas para Pumas y Chivas, que perdieron en casa ante Pachuca y Toluca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 2 de la Liga MX:

  • Cruz Azul 2-1 Puebla
  • Toluca 1- 2 Pumas
  • Tigres 2-2 San Luis
  • Tijuana 1-0 León
  • Atlante 1-1 América
  • Chivas 1-0 FC Juárez
  • Santos 0-1 Atlas
  • Necaxa 1-2 Rayados
  • Pachuca 1-2 Querétaro

Fechas y horarios de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el viernes 31 de julio, y se completará el sábado 1 y 2 de agosto.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX:

Viernes 31 de julio

  • Puebla vs Chivas | 19:00 horas
  • FC Juárez vs Pumas | 21:00 horas
  • San Luis vs Tijuana | 21:00 horas

Sábado 1 de agosto

  • Querétaro vs Tigres | 17:00 horas
  • Atlas vs Rayados | 19:00 horas
  • León vs Pachuca | 19:00 horas
  • Cruz Azul vs Atlante | 21:00 horas

Domingo 2 de agosto

  • América vs Santos | 17:00 horas
  • Toluca vs Necaxa | 19:00 horas