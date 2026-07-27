La Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX concluyó con cuatro equipos invictos, pero Tijuana se colocó como líder por diferencia de goles.
- Tijuana | 6 puntos
- Cruz Azul | 6 puntos
- Atlas | 6 puntos
- Necaxa | 6 puntos
- América | 4 puntos
- Pachuca | 3 puntos
- Toluca | 3 puntos
- Rayados | 3 puntos
- Puebla | 3 puntos
- Querétaro | 3 puntos
- Chivas | 3 puntos
- Pumas | 3 puntos
- San Luis | 1 punto
- Atlante | 1 punto
- Tigres | 1 punto
- León | 0 puntos
- Santos | 0 puntos
- FC Juárez | 0 puntos
Cruz Azul, Atlas y Necaxa también suman 6 puntos tras dos jornadas disputadas en el Apertura 2026.
En contraste, León, Santos y FC Juárez sufrieron sus segundas derrotas en el torneo.
La Jornada 3 inicia con partidos el viernes 31 de julio y el resto entre el viernes 24 y el domingo 26.
Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó dolorosas derrotas para Pumas y Chivas, que perdieron en casa ante Pachuca y Toluca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 2 de la Liga MX:
- Cruz Azul 2-1 Puebla
- Toluca 1- 2 Pumas
- Tigres 2-2 San Luis
- Tijuana 1-0 León
- Atlante 1-1 América
- Chivas 1-0 FC Juárez
- Santos 0-1 Atlas
- Necaxa 1-2 Rayados
- Pachuca 1-2 Querétaro
Fechas y horarios de la Jornada 3 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX arranca el viernes 31 de julio, y se completará el sábado 1 y 2 de agosto.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX:
Viernes 31 de julio
- Puebla vs Chivas | 19:00 horas
- FC Juárez vs Pumas | 21:00 horas
- San Luis vs Tijuana | 21:00 horas
Sábado 1 de agosto
- Querétaro vs Tigres | 17:00 horas
- Atlas vs Rayados | 19:00 horas
- León vs Pachuca | 19:00 horas
- Cruz Azul vs Atlante | 21:00 horas
Domingo 2 de agosto
- América vs Santos | 17:00 horas
- Toluca vs Necaxa | 19:00 horas