Claudia Sheinbaum compartió que aún no ha decidido dónde verá el partido México vs Chequia del Mundial 2026, encuentro que coincide con su cumpleaños número 64 este miércoles 24 de junio.

“Todavía no decido, es tarde. Ya vamos a decirles” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El duelo México vs Chequia se disputará a las 19:00 horas en el Estadio Banorte y marcará el cierre de la fase de grupos para la Selección Mexicana.

Sin importar el resultado, México ya tiene asegurado su pase a los dieciseisavos de final tras sumar dos victorias y liderar el Grupo A.

Sheinbaum no ha decidido dónde ver el partido de México vs Chequia

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que compartirá dónde verá el partido de México vs Chequia de la fase de grupos del Mundial 2026.

Sin embargo, aún no ha decidido en qué lugar compartirá este partido de la selección mexicana que se llevará a cabo el 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Banorte.

México para a 16vos en el Mundial 2026 sin importar resultado contra Chequia

La selección mexicana pasará a 16vos en el Mundial 2026 sin importar cuál sea el resultado de su partido contra Chequia.

Esto ya que México se encuentra como líder de su grupo con 6 puntos al tener 2 triunfos acumulados, mientras que: