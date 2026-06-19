La presidenta Claudia Sheinbaum compartió cómo vivió la celebración del gol de Luis Romo en el partido del Mundial 2026, México vs Corea del Sur.

A través de sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum compartió un video en donde se le ve alzando los brazos y levantándose de su sillón tras la anotación de Luis Romo que sirvió para el triunfo de México 1 a 0 sobre Corea del Sur.

La presidenta disfrutó del partido junto a su esposo, Jesús María Tarriba, en una de las salas de Palacio Nacional.

“Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México!" Claudia Sheinbaum

Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/0Ox3FWSYwh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

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