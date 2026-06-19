La presidenta Claudia Sheinbaum compartió cómo vivió la celebración del gol de Luis Romo en el partido del Mundial 2026, México vs Corea del Sur.
A través de sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum compartió un video en donde se le ve alzando los brazos y levantándose de su sillón tras la anotación de Luis Romo que sirvió para el triunfo de México 1 a 0 sobre Corea del Sur.
La presidenta disfrutó del partido junto a su esposo, Jesús María Tarriba, en una de las salas de Palacio Nacional.
“Así vivimos el gol de nuestra Selección. ¡Viva México!"Claudia Sheinbaum
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