San Luis vs Toluca se enfrentaron este lunes 3 de agosto, después de que su partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA fuera reprogramado por tormenta eléctrica.

El Estadio Libertad Financiera vivió un partido disputado tras el que el Toluca femenil salió con los tres puntos en calidad de visitante.

Toluca se estrenó de esa forma con una victoria en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, mientras que la escuadra de San Luis salió frustrada de su cancha.

Marcador: San Luis 1-4 Toluca

Tigres vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 1 del Apertura 2026

San Luis tomó ventaja tempranera en el partido de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, pero no la pudo mantener ante el empuje del Toluca.

El segundo tiempo fue letal para el San Luis femenil que se vio remontado en el marcador por el equipo escarlata.

Así fueron los cinco goles del partido de la Jornada 1 del Apertura 2026 femenil San Luis vs Toluca:

Minuto 6: Enyerliannys Higuera adelantó de penalti 1-0 a San Luis sobre Toluca

Minuto 59: Frida Vargas empata el partido para Toluca 1-1 San Luis

Minuto 63: Faustine Robert le da la vuelta al marcador a favor de Toluca 2-1 San Luis

Minuto 79: Sofía Jakobsson aumenta la ventaja para Toluca, 3-1 sobre San Luis

Minuto 90+2: Kayla Fernández cierra la cuenta en el marcador con el 4-1

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Toluca en la Liga Femenil BBVA?

Después de enfrentarse en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA, San Luis y Tigres ya tienen fecha y rivales para volver a la cancha.

En la Jornada 2 del Apertura 2026, San Luis recibe a Tijuana el 9 de agosto; al día siguiente, Toluca será la escuadra anfitriona del FC Juárez.