Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, estuvo hoy 21 de junio de 2026, en Mexicali, donde visitó una de las canchas inauguradas del Mundial Social.

Asimismo, la mandataria se mostró junto con niños y niñas jugando en Mexicali, así como también la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Claudia Sheinbaum juega con niñas y niños en Mexicali en una de las canchas del Mundial Social

Como parte de las acciones que Claudia Sheinbaum realizó para fomentar el deporte y acercar el Mundial 2026 a todos las comunidades en México, lanzó el Mundial Social.

Parte de este, llevó a la inauguración de canchas en el marco del Mundial 2026, con 4 mil ubicadas a lo largo de la República Mexicana.

Ahora, ante la visita que la mandataria tuvo en Mexicali hoy, fue a una de estas canchas del Mundial Social, ubicada en la Ciudad Deportiva donde decidió jugar con niños y niñas.

“Con niñas y niños de Mexicali visitamos una de las 4 mil canchas de futbol que hicimos con el Mundial Social para que todas y todos podamos practicar este deporte de manera gratuita”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Con niñas y niños de Mexicali visitamos una de las 4 mil canchas de futbol que hicimos con el Mundial Social para que todas y todos podamos practicar este deporte de manera gratuita. pic.twitter.com/AMlHcz6jmZ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

En el video que mostró en sus redes sociales, se puede ver a Sheinbaum recibiendo clases de los niños y niñas de México para poder tirar un penal.

Asimismo, en otra ocasión se colocó con portera junto con dos menores en esta convivencia.

A las actividades también se sumó Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California.