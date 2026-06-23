La presidenta de México, Claudia Sheinbaum responde a las críticas por la invitación al pato Merlín a Palacio Nacional, tras la comparativa del trato y falta de recibimiento hacia colectivos de madres buscadoras.

“Yo recibo a madres buscadoras, solo que no hago propaganda de ello”, aseguró Sheinbaum, por lo que al preguntarle con qué colectivos, la presidenta dijo que “con grupos no con personas, cuando estos fuera y aquí”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que la mandataria Sheinbaum argumentó que la recepción a colectivos o grupos de madres buscadoras se da con su equipo de Gobernación, así como negó no ser humanista, tras recibir al pato Merlín.

Sheinbaum no busca hacer algo mediático por recibir a madres buscadoras

En la insistencia por haber recibido al pato Merlín, la presidenta Sheinbaum dijo que no busca hacer algo mediático si se trata de recibir a madres buscadoras de personas desaparecidas o de otros casos de gravedad.

“Evidentemente yo recibo otros casos, casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente en donde recibo de manera personal aquí y también fuera de la ciudad cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso, porque no creo que sea necesario”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que Sheinbaum dijo que la invitación al pato Merlín no la hace menos humana, pues se busca ayudar a todos y no solo presumir una foto de algo que ya es doloroso, como el de los desaparecidos en México.

“No es un asunto, si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicada, atiendo, incluso, víctimas de asuntos de abuso sexual, de violencia contra las mujeres de manera personal, durante las giras o a veces aquí. No me gusta sacar una fotografía de eso, porque es una atención a las personas, a las víctimas, incluso les doy mi número de celular personal”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum defendió la invitación al pato Merlín, pues en el marco del Mundial 2026 es algo que dio foco, pero también la familia pudo haber sufrido de una injusticia, tras la búsqueda del registro por otros.

“El que haya venido el pato Merlín es parte de los estamos viviendo en el fútbol, además la familia tiene muchas necesidades, porque todo mundo ve al pato Merlín, pero no las necesidades de la familia, y justamente como ya habíamos platicado con ella, personalmente lo que busca es en cómo ayudamos, no es justo que alguien más quería registrar la marca del pato, que abusó, primero la ayuda que ella pueda registrar para la familia al pato Merlín”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Madres buscadores son bien atendidas: Sheinbaum

En el marco de las críticas, Sheinbaum apuntó que madres buscadores son bien atendidas por su equipo en el Gabinete con Rosa Icela Rodríguez al frente de este.

“La recepción de grupos de colectivos la hace de manera extraordinaria Rosa Icela Rodríguez y Arturo Medina y la compañera de la Comisión de Búsqueda, ella se reúne cada 15 días, lo hace muy bien”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México