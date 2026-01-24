Estados Unidos, México y Canadá activan el plan QBRNE para el Mundial 2026, pero ¿de qué se trata y para qué sirve?

El plan QBRNE es un operativo que han establecido las tres naciones ante la posibilidad de actos terroristas durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué es el Plan QBRNE que aplicarán Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial 2026?

Documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundidos en la plataforma de Guacamaya revelaron el Plan QBRNE que aplicarán Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial 2026.

Estadio Azteca. (David Leah)

Ante la posibilidad de actos terroristas durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, México, Estados Unidos y Canadá establecieron un operativo trinacional de seguridad denominado “Plan de Operaciones para atender eventos de Alto Impacto QBRNE”.

QBRNE es el acrónimo de Químico, Biológico, Radiactivo, Nuclear y Explosivo.

El Plan QBRNE establece las acciones Preventivas, de Respuesta y Mitigación para atender un evento de Alto Impacto en apoyo de la población civil durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Es por ello por lo que el Plan QBRNE se estructura en tres fases:

Coordinación y planeación: participan autoridades nacionales, organismos participantes y el comité organizador del Mundial. Preparación: elaboración de manuales y establecimiento de documentos operativos Ejecución: activación del Centro Coordinador de Operaciones Trinacional y la Fuerza de Tarea Multinacional

El Plan QBRNE involucra a instituciones de seguridad y defensa de los tres países, incluidos:

Departamento de Estado de Estados Unidos

Comando Norte (NORTHCOM)

Comité Especializado de Alto Nivel sobre Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional (CANDESTI) de México

El Plan QBRNE incluye directrices específicas para las sedes mundialistas

De acuerdo con algunos correos revelados, en 2018 México solicitó apoyo al gobierno norteamericano para equipamiento especializado en materia de QBRNE.

Sin embargo, en 2022 se habría tenido una reunión con representantes de los tres países en donde se delinearon los protocolos de respuesta ante incidentes que involucren materiales químicos, biológicos, radiológicos, nucleares o explosivos.

Los documentos revelados harían referencia a un “grupo terrorista” cuyas intenciones son conocidas por las autoridades , aunque su identidad es omitida en los documentos.

El Plan QBRNE incluye directrices específicas para las sedes mundialistas en el caso de México se instruye a las autoridades a “conocer de manera detallada los puntos críticos que pudieran presentar las instalaciones de un Estadio de Futbol”.

Además de realizar un “Análisis de Riesgos de la periferia” que abarque desde el inmueble hasta el estado.

Como parte del Plan QBRNE se deberá identificar instalaciones estratégicas, el control de inventarios de servicios esenciales y la realización de ejercicios de gabinete para simular posibles crisis.