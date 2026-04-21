Madonna está satisfecha por su participación en Coachella 2026, evento donde compartió escenario con Sabrina Carpenter, de 26 años de edad.

Para el evento, Madonna usó el vestuario que llevó al mismo festival, pero en 2006.

Lamentablemente, esas prendas de vestir y accesorios le fueron robados, razón por la que ofrece recompensa a fin de recuperarlos lo antes posible y sin daños.

Madonna junto a Sabrina Carpenter (@madonna / Instagram)

¿Quién es Madonna?

Madonna Louise Ciccone es el nombre real de Madonna, la actriz cantante y compositora estadounidense con más de 40 años de trayectoria artística ininterrumpida que ha ganado 7 Grammys.

Así como ha sido reconocida con distintos premios como los son los Globos de Oro, MTV y Billboard Music.

¿Qué edad tiene Madonna?

Madonna nació en Bay City, Michigan, Estados Unidos, el 16 de agosto de 1958; actualmente tiene 67 años de edad.

Madonna (@madonna / Instagram)

¿Quién es el esposo de Madonna?

Madonna no está casada actualmente, pero lo estuvo en dos ocasiones:

Con Sean Penn, de 1985 a 1989

Con Guy Ritchie, de 2000 a 2008

Actualmente tendría un romance con futbolista Akeem Morris, de 29 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Madonna?

A Madonna la rige el signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Madonna?

Madonna tiene 6 hijos, dos de ellos son biológicos:

Lourdes Léon, fruto de una relación con Carlos León.

Rocco Ritchie, fruto de su matrimonio con Guy Ritchie.

El resto de sus hijos responden a los nombres de:

David Banda

Chifundo “Mercy” James

Stella Mwale

Estere Mwale

Madonna (@madonna / Instagram)

¿Qué estudió Madonna?

Madonna estudió danza moderna en la Universidad de Michigan tras recibir una beca. No cuenta con una carrera académica, solo artística.

¿En qué ha trabajado Madonna?

Madonna inició su carrera en solitario en 1982 con el lanzamiento de su sencillo debut “Everybody”.

Su primer álbum homónimo lo lanzó en 1983.

Un año después su segundo álbum, Like a Virgin, la llevó a la fama siendo una gran influencia musical en los años 80’s.

Su estilo y atrevimiento arriba del escenario la mantuvieron en la fama, por lo que lanzó 12 discos más:

1986: True Blue

1989: Like a Prayer

1992: Erotica

1994: Bedtime Stories

1998: Ray of Light

2000: Music

2003: American Life

2005: Confessions on a Dance Floor

2008: Hard Candy

2012: MDNA

2015: Rebel Heart

2019: Madame X

Este 2026 lanzará su placa discográfica Confessions II

Madonna (@madonna / Instagram)

Entre sus éxitos destacan:

Like a Virgin

Back That Up To The Beat

Popular

Papa Don’t Preach

Material GirlHoliday

Bordeline

Music

The Power of Good Bye

Me Against the Music

Don’t Cry for Me Argentina

Justify My Love

La Isla Bonita

Secret

True Blue

Hung Up

Give It 2 Me

Cherish

En cuanto a su carrera en el cine, esta inició en 1979 con la película de bajo presupuesto A Certain Sacrifice, la cual se lanzó comercialmente hasta 1985.

Participó en películas como:

Shanghai Surprise

Who’s That Girl

Bloodhounds of Broadway

Dick Tracy

Madonna: Truth or Dare

A League of Their Own

Body of Evidence

Dangerous Game

Four Rooms

Evita

The Next Best Thing

Swept Away

I’m Going to Tell You a Secret

Arthur y los Minimoys

Madame X

Así como ha generado ingresos de distintas empresas:

La compañía de entretenimiento Maverick

La línea de gimnasios Hard Candy Fitness

Distribuidora de productos de Madonna:

Material Girl

Truth or Dare by Madonna (2011–2018)

MDNA Skin (2014)

Fundó instituciones para ayudar a niños de bajos recursos:

Ray of Light Foundation (1998)

Raising Malawi (2006)