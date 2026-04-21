Madonna está satisfecha por su participación en Coachella 2026, evento donde compartió escenario con Sabrina Carpenter, de 26 años de edad.
Para el evento, Madonna usó el vestuario que llevó al mismo festival, pero en 2006.
Lamentablemente, esas prendas de vestir y accesorios le fueron robados, razón por la que ofrece recompensa a fin de recuperarlos lo antes posible y sin daños.
¿Quién es Madonna?
Madonna Louise Ciccone es el nombre real de Madonna, la actriz cantante y compositora estadounidense con más de 40 años de trayectoria artística ininterrumpida que ha ganado 7 Grammys.
Así como ha sido reconocida con distintos premios como los son los Globos de Oro, MTV y Billboard Music.
¿Qué edad tiene Madonna?
Madonna nació en Bay City, Michigan, Estados Unidos, el 16 de agosto de 1958; actualmente tiene 67 años de edad.
¿Quién es el esposo de Madonna?
Madonna no está casada actualmente, pero lo estuvo en dos ocasiones:
- Con Sean Penn, de 1985 a 1989
- Con Guy Ritchie, de 2000 a 2008
Actualmente tendría un romance con futbolista Akeem Morris, de 29 años de edad.
¿Qué signo zodiacal es Madonna?
A Madonna la rige el signo zodiacal de Leo.
¿Cuántos hijos tiene Madonna?
Madonna tiene 6 hijos, dos de ellos son biológicos:
- Lourdes Léon, fruto de una relación con Carlos León.
- Rocco Ritchie, fruto de su matrimonio con Guy Ritchie.
El resto de sus hijos responden a los nombres de:
- David Banda
- Chifundo “Mercy” James
- Stella Mwale
- Estere Mwale
¿Qué estudió Madonna?
Madonna estudió danza moderna en la Universidad de Michigan tras recibir una beca. No cuenta con una carrera académica, solo artística.
¿En qué ha trabajado Madonna?
Madonna inició su carrera en solitario en 1982 con el lanzamiento de su sencillo debut “Everybody”.
Su primer álbum homónimo lo lanzó en 1983.
Un año después su segundo álbum, Like a Virgin, la llevó a la fama siendo una gran influencia musical en los años 80’s.
Su estilo y atrevimiento arriba del escenario la mantuvieron en la fama, por lo que lanzó 12 discos más:
- 1986: True Blue
- 1989: Like a Prayer
- 1992: Erotica
- 1994: Bedtime Stories
- 1998: Ray of Light
- 2000: Music
- 2003: American Life
- 2005: Confessions on a Dance Floor
- 2008: Hard Candy
- 2012: MDNA
- 2015: Rebel Heart
- 2019: Madame X
- Este 2026 lanzará su placa discográfica Confessions II
Entre sus éxitos destacan:
- Like a Virgin
- Back That Up To The Beat
- Popular
- Papa Don’t Preach
- Material GirlHoliday
- Bordeline
- Music
- The Power of Good Bye
- Me Against the Music
- Don’t Cry for Me Argentina
- Justify My Love
- La Isla Bonita
- Secret
- True Blue
- Hung Up
- Give It 2 Me
- Cherish
En cuanto a su carrera en el cine, esta inició en 1979 con la película de bajo presupuesto A Certain Sacrifice, la cual se lanzó comercialmente hasta 1985.
Participó en películas como:
- Shanghai Surprise
- Who’s That Girl
- Bloodhounds of Broadway
- Dick Tracy
- Madonna: Truth or Dare
- A League of Their Own
- Body of Evidence
- Dangerous Game
- Four Rooms
- Evita
- The Next Best Thing
- Swept Away
- I’m Going to Tell You a Secret
- Arthur y los Minimoys
- Madame X
Así como ha generado ingresos de distintas empresas:
- La compañía de entretenimiento Maverick
- La línea de gimnasios Hard Candy Fitness
Distribuidora de productos de Madonna:
- Material Girl
- Truth or Dare by Madonna (2011–2018)
- MDNA Skin (2014)
Fundó instituciones para ayudar a niños de bajos recursos:
- Ray of Light Foundation (1998)
- Raising Malawi (2006)