Tras conquistar el Mundial 2026 con la Selección de España y ser reconocido como el mejor jugador del torneo, Rodri Hernández vuelve a estar en el centro de los rumores del mercado de fichajes.

El mediocampista del Manchester City habría dado luz verde para que sus representantes analicen las opciones de su futuro, entre ellas una posible llegada al Real Madrid.

¿Rodri sí quiere fichar con el Real Madrid?

De acuerdo con información de Radio MARCA, Rodri habría solicitado durante el Mundial 2026 que cualquier negociación quedara en pausa para mantener el foco exclusivamente en la selección española.

Sin embargo, una vez finalizada la competición y con el título en sus manos, Rodri está dispuesto a escuchar propuestas y valorar nuevos retos para su carrera.

Según el reporte, el técnico José Mourinho considera al campeón de Europa y del mundo como una pieza ideal para reforzar el mediocampo merengue. La directiva blanca también vería con buenos ojos la incorporación de un jugador que combina liderazgo, experiencia y calidad técnica.

Rodri abre la puerta al Real Madrid y autoriza reuniones para definir su futuro. (Frank Franklin II / AP Photo/Frank Franklin II)

¿Cuánto ofrece el Real Madrid por Rodri tras ser campeón con España?

Además de ser una figura clave en el Manchester City durante las últimas temporadas, la actuación de Rodri en el Mundial 2026 terminó por consolidarlo como uno de los mejores centrocampistas del planeta.

Por ahora no existe una oferta oficial ni un acuerdo cerrado entre las partes, pero la autorización para que sus agentes mantengan reuniones en Madrid alimenta las especulaciones sobre un posible movimiento durante el mercado de verano.