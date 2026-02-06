El Super Bowl 2027 se disputará el domingo 14 de febrero de 2027 en en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

La NFL coronará al campeón del 2026 este domingo 8 de febrero, y en ese momento empezará la cuenta regresiva para el Super Bowl 2027.

Super Bowl 2027 | 14 de febrero de 2027 | Los Ángeles, California

Fecha del Super Bowl 2027 de la NFL

La NFL planea y decide con mucho tiempo cuáles serán las sedes del Super Bowl, y el partido por el título en el 2027, se disputará el 14 de febrero del 2027.

Sede del Super Bowl 2027 de la NFL

La NFL dio a conocer que que la sede del Super Bowl 2027 será el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles, California, casa de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers.

Partido: Por definir

Fecha: Domingo 14 de febrero de 2026

Horario: 17:00 (por confirmar)

Sede: SoFi Stadium de Los Ángeles, California

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y FOX Sports (por confirmar)

Los Angeles Rams defensive tackle Neville Gallimore (92) reacts to sacking Minnesota Vikings quarterback Sam Darnold during the second half of an NFL wild card playoff football game, Monday, Jan. 13, 2025, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin) (Ross D. Franklin / AP)

Regresa el Super Bowl a Los Ángeles en el 2027

El Super Bowl 2027 de la NFL enfrentará a los campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana, el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

Será el segundo Super Bowl que se realiza en Los Ángeles en actual década y 60 años desde que el primer Super Bowl se jugó en el LA Memorial Coliseum.

Desde Hollywood hasta Inglewood, en la región de Los Ángeles se fusionan los deportes, la cultura y el entretenimiento, y el Super Bowl 2027 será una celebración que se sentirá mucho más allá del día del partido.