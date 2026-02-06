El Super Bowl 2027 se disputará el domingo 14 de febrero de 2027 en en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
La NFL coronará al campeón del 2026 este domingo 8 de febrero, y en ese momento empezará la cuenta regresiva para el Super Bowl 2027.
- Super Bowl 2027 | 14 de febrero de 2027 | Los Ángeles, California
Fecha del Super Bowl 2027 de la NFL
La NFL planea y decide con mucho tiempo cuáles serán las sedes del Super Bowl, y el partido por el título en el 2027, se disputará el 14 de febrero del 2027.
Sede del Super Bowl 2027 de la NFL
La NFL dio a conocer que que la sede del Super Bowl 2027 será el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles, California, casa de Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers.
- Partido: Por definir
- Fecha: Domingo 14 de febrero de 2026
- Horario: 17:00 (por confirmar)
- Sede: SoFi Stadium de Los Ángeles, California
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y FOX Sports (por confirmar)
Regresa el Super Bowl a Los Ángeles en el 2027
El Super Bowl 2027 de la NFL enfrentará a los campeones de la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana, el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.
Será el segundo Super Bowl que se realiza en Los Ángeles en actual década y 60 años desde que el primer Super Bowl se jugó en el LA Memorial Coliseum.
Desde Hollywood hasta Inglewood, en la región de Los Ángeles se fusionan los deportes, la cultura y el entretenimiento, y el Super Bowl 2027 será una celebración que se sentirá mucho más allá del día del partido.