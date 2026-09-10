Como vs Leipzig disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-3 en la cancha del Estadio Giuseppe Sinigaglia.
Como vs Leipzig: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Como vs Leipzig es victoria visitante por 2-3 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Como 2-3 Leipzig.
Como vs Leipzig: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Como vs Leipzig, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Como
- Portero: Emil Audero
- Defensas: Ignace Van der Brempt, Alberto Dossena, Marc-Oliver Kempf y Alberto Moreno
- Mediocampistas: Máximo Perrone, Sergi Roberto, Nico Paz y Lucas Da Cunha
- Delanteros: Patrick Cutrone y Andrea Belotti
Leipzig
- Portero: Ørjan Nyland
- Defensas: Benjamin Henrichs, Willi Orban, Castello Lukeba y David Raum
- Mediocampistas: Nicolas Seiwald, Arthur Vermeeren, Christoph Baumgartner y Antonio Nusa
- Delanteros: Loïs Openda y Benjamin Šeško
Hora y canal del partido Como vs Leipzig en la Champions League
Como vs Leipzig se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por Fox One.
- Partido: Como vs Leipzig
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: Fox One