Como vs Leipzig disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-3 en la cancha del Estadio Giuseppe Sinigaglia.

Como vs Leipzig: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Como vs Leipzig es victoria visitante por 2-3 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Como 2-3 Leipzig.

Como vs Leipzig: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Como vs Leipzig, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Como

  • Portero: Emil Audero
  • Defensas: Ignace Van der Brempt, Alberto Dossena, Marc-Oliver Kempf y Alberto Moreno
  • Mediocampistas: Máximo Perrone, Sergi Roberto, Nico Paz y Lucas Da Cunha
  • Delanteros: Patrick Cutrone y Andrea Belotti

Leipzig

  • Portero: Ørjan Nyland
  • Defensas: Benjamin Henrichs, Willi Orban, Castello Lukeba y David Raum
  • Mediocampistas: Nicolas Seiwald, Arthur Vermeeren, Christoph Baumgartner y Antonio Nusa
  • Delanteros: Loïs Openda y Benjamin Šeško

Hora y canal del partido Como vs Leipzig en la Champions League

Como vs Leipzig se miden en el partido de la Jornada 1 de la Champions League. Jueves 10 de septiembre a las 13 horas por Fox One.

  • Partido: Como vs Leipzig
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Giuseppe Sinigaglia
  • Transmisión: Fox One