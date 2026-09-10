La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a la familia de Óscar Mario Beteta, luego de que se confirmara la muerte del reconocido periodista y conductor de radio.

Nuestro pésame a la familia y sus amigos.” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera del 10 de septiembre de 2026, realizada en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum hizo referencia al fallecimiento de Óscar Mario Beteta, quien tuvo una extensa trayectoria dentro del periodismo mexicano y la radio, por lo que envió sus condolencias a amigos y familia del periodista.

Claudia Sheinbaum lamenta muerte de Óscar Mario Beteta

El fallecimiento de Óscar Mario Beteta generó reacciones en distintos sectores del periodismo y la política mexicana. Ante la noticia, Claudia Sheinbaum envió su pésame a los familiares del comunicador y reconoció la relevancia de su trayectoria.

Óscar Mario Beteta fue periodista y conductor de televisión y radio durante varias décadas, y ¡su carrera incluyó espacios informativos y de análisis político, además de entrevistas con diversas figuras nacionales e internacionales.

Muere Óscar Mario Beteta, periodista y conductor, a los 70 años (Especial)

La muerte de Óscar Mario Beteta, periodista de amplia presencia en los medios de comunicación mexicanos, fue reportada este 10 de septiembre de 2026.

La presidenta continuó posteriormente con los temas previstos para la Mañanera del Pueblo, entre ellos las medidas para micro y pequeñas empresas, educación, el inicio del proceso electoral 2026-2027 y asuntos relacionados con la relación entre México y Estados Unidos.