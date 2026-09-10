La cadena irlandesa de moda accesible Primark llega a México mediante una alianza estratégica con El Puerto de Liverpool, que busca incorporar la marca a su portafolio y ampliar su oferta de moda a precios competitivos.

“Estamos convencidos de que nuestra propuesta tendrá una gran aceptación entre los consumidores mexicanos y nos entusiasma asociarnos con El Puerto de Liverpool, cuya experiencia y profundo conocimiento del mercado lo convierten en el socio ideal para impulsar nuestro crecimiento en México”. Eoin Tonge, director general de Primark,

El acuerdo entre Primark y Liverpool fue confirmado este 10 de septiembre y contempla que ambas compañías definan las ubicaciones, aperturas y ritmo de crecimiento de Primark en México.

Por ahora, no se han revelado las ciudades donde comenzará operaciones de Primark ni cuántas tiendas contempla el proyecto en asociación con Liverpool.

Primark llegará a México con su propuesta de moda accesible

Primark nació en Irlanda en 1969 y actualmente cuenta con más de 500 tiendas distribuidas en 19 mercados internacionales. La compañía se caracteriza por ofrecer ropa para mujeres, hombres y niños, además de accesorios, productos de belleza y artículos para el hogar a precios accesibles.

“Al combinar el modelo minorista de Primark, reconocido a nivel mundial, con el profundo conocimiento del mercado local y la experiencia operativa de El Puerto de Liverpool, esperamos ofrecer una propuesta relevante y atractiva, al tiempo que sentamos bases sólidas para el crecimiento de largo plazo en México”. Enrique Güijosa, director general de El Puerto de Liverpool,

Para Liverpool, la llegada de Primark representa una oportunidad para fortalecer su relación con marcas internacionales y ampliar su propuesta comercial. La cadena mexicana opera actualmente 321 tiendas bajo las marcas Liverpool y Suburbia, además de más de 30 centros comerciales.

Por su parte, Primark tendrá en México su primera expansión hacia Latinoamérica, mediante un socio con infraestructura comercial y presencia nacional. Los detalles sobre las primeras aperturas se conocerán conforme avance la planeación entre ambas empresas.