Para el exfutbolista campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, Samuel Umtiti, la nominación de Julián Quiñones para ganar el Balón de Oro no tiene razón de ser.

“Incluyen a Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial (4 goles para México y eliminados en octavos de final)?” Samuel Umtiti

Lo anterior debido a que el exdefensor del Barcelona cuestionó los méritos del delantero mexicano para que se le incluya en la terna de candidatos para recibir el premio.

Incluso, a lanzar la crítica contra la nominación de Julián Quiñones, Samuel Umtiti cargó de lleno contra la propia ceremonia del Balón de Oro, pues sentenció que ha perdido su significado.

Critica Samuel Umtiti nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro

Durante temporada 2025-2026, Julián Quiñones ganó la Bota de Oro en Arabia Saudita al marcar 33 goles y fue el líder goleador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 con 4 anotaciones.

A pesar de que se quedó fuera del XI ideal del Mundial 2026, el delantero mexicano fue incluido en la terna de candidatos a ganar el Balón de Oro, hecho que para algunos no tiene mucho sentido.

Tal es el caso del exfutbolista francés, Samuel Umtiti, quien cuestionó duramente la nominación del goleador del Al-Qadisiya, pues sugirió que el mexicano no tiene los méritos suficientes.

Fue durante una mesa de análisis en el programa After Foot’ de la cadena RMC, que Samuel Umtiti criticó la inclusión de Julián Quiñones, pues indicó que no tuvo un papel tan destacable en el Mundial 2026.

“Incluyen a Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial (cuatro goles para México y eliminados en octavos de final)? Cuando vi eso, me pregunté si era una broma” Samuel Umtiti

En especial porque refirió que si bien anotó 4 goles para el Tri, la Selección Mexicana terminó siendo eliminada en la fase de octavos de final del certamen mundialista.

Ante ello, el campeón del mundo en 2018 señaló que incluso cuando escuchó sobre la nominación del atacante nacido en Colombia, creyó que se trata de una broma.

Julián Quiñones, entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026 (Michelle Rojas)

Samuel Umtiti afirma que Balón de Oro perdió su significado

Al lanzar cuestionar la nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro, el exfutbolista Samuel Umtiti cargó de lleno contra el premio, pues aseveró que ahora ya no tiene el mismo significado.

Sobre el punto, el ex Barcelona consideró que en la era actual el Balón de Oro está reservado para los delanteros, hecho que dijo, debe ser visto como algo perjudicial para el futbol.

Así lo declaró al destacar que el futbol es un deporte de equipo, pero ahora hay quienes están convencidos de que lo más importante es ganar premios individuales por sobre los triunfos colectivos.

Incluso, sentenció que el hecho implica que se ponderen las estadísticas como lo más relevante de la disciplina, cuando agregó, “el fútbol no se trata solo de estadísticas”.