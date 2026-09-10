Manchester United vs Sabah disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 3-0 en la cancha de Old Trafford.

Manchester United vs Sabah: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Manchester United 3-0 Sabah es el pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Manchester United 3-0 Sabah

Manchester United vs Sabah: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester United vs Sabah, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Manchester United

  • Portero: Senne Lammens
  • Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw
  • Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes
  • Delanteros: Marcus Rashford, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha

Sabah

  • Portero: Stas Pokatilov
  • Defensas: Akim Zedadka, Steve Solvet, Rahman Dashdamirov y Tymoteusz Puchacz
  • Mediocampistas: Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simić
  • Delanteros: Christian Nwachukwu, Joy-Lance Mickels y Jesse Sekidika

Hora y canal del partido Manchester United vs Sabah en la Champions League

Manchester United vs Sabah juegan en la Jornada 1 de la Champions League: jueves 10 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.

  • Partido: Manchester United vs Sabah
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Old Trafford
  • Transmisión: HBO Max y TNT