Manchester United vs Sabah disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 3-0 en la cancha de Old Trafford.

Manchester United vs Sabah: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Manchester United 3-0 Sabah es el pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Manchester United 3-0 Sabah

Manchester United vs Sabah: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester United vs Sabah, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes

Delanteros: Marcus Rashford, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha

Sabah

Portero: Stas Pokatilov

Defensas: Akim Zedadka, Steve Solvet, Rahman Dashdamirov y Tymoteusz Puchacz

Mediocampistas: Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simić

Delanteros: Christian Nwachukwu, Joy-Lance Mickels y Jesse Sekidika

Hora y canal del partido Manchester United vs Sabah en la Champions League

Manchester United vs Sabah juegan en la Jornada 1 de la Champions League: jueves 10 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.