Manchester United vs Sabah disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 3-0 en la cancha de Old Trafford.
Manchester United vs Sabah: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Manchester United 3-0 Sabah es el pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Manchester United 3-0 Sabah
Manchester United vs Sabah: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester United vs Sabah, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
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Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw
- Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes
- Delanteros: Marcus Rashford, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha
Sabah
- Portero: Stas Pokatilov
- Defensas: Akim Zedadka, Steve Solvet, Rahman Dashdamirov y Tymoteusz Puchacz
- Mediocampistas: Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev y Veljko Simić
- Delanteros: Christian Nwachukwu, Joy-Lance Mickels y Jesse Sekidika
Hora y canal del partido Manchester United vs Sabah en la Champions League
Manchester United vs Sabah juegan en la Jornada 1 de la Champions League: jueves 10 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por HBO Max y TNT.
- Partido: Manchester United vs Sabah
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Old Trafford
- Transmisión: HBO Max y TNT