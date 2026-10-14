Shakhtar vs AEK se enfrentaron en la Jornada 2 de la Champions League, con resultado de 3-1.
El partido Shakhtar vs AEK fue uno de los nueve juegos programados este miércoles 14 de octubre, en la segunda jornada de la Champions League.
Tras este partido, Shakhtar consiguió los tres puntos, mientras que el AEK, se quedó sin posibilidad de sumar esta Jornada 2.
Marcador del partido: Shakhtar 3-1 AEK.
Shakhtar vs AEK: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Champions League
En el partido Shakhtar vs AEK de la Jornada 2 de la Champions League
Así fueron los goles del partido Shakhtar vs AEK:
- Minuto 28: Gol de Lovro Majer (AEK)
- Minuto 34: Gol de Pedro Victor Delmino da Silva (Shakhtar)
- Minuto 80: Gol de Vinicius Tobias (Shakhtar)
- Minuto 86: Gol de Gleiker Mendoza (Shakhtar)
¿Cuándo vuelven a jugar Shakhtar y AEK en la Champions League?
Shakhtar y AEK regresan a la Champions League para jugar la Jornada 3, que inicia el martes 20 de octubre.
En la siguiente jornada de la Champions League, Shakhtar visita al Inter de Milán el 21 de octubre de 2026; un día antes, el AEK visita a Manchester City.