El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender el trabajo presencial en sus oficinas del sur de la CDMX y de algunas entidades del centro de México, por lo que trabajarán en modalidad home office durante el Mundial 2026.

El home office para empleados del INE iniciará el lunes 1 de junio y finalizará el domingo 12 de julio.

La modalidad de trabajo a distancia durará 42 días y es una medida preventiva, ya que se prevé un incremento en la movilidad de la CDMX y otras entidades donde se realizarán partidos por el Mundial 206.

El INE explica que la medida busca evitar aglomeraciones en vialidades y transporte público en pro del Mundial 2026, así como reducir el tiempo de traslado de su personal.

Instituto Nacional Electoral (Andrea Murcia Monsivais)

INE enviará a su personal del sur de la CDMX a home office durante el Mundial 2026

El INE compartió un comunicado el pasado martes 19 de mayo, para informar que el personas de sus oficinas al sur de la CDMX y centro de México iniciarán home office a partir del lunes 1 de junio.

Esta medida busca garantizar la continuidad de las actividades del INE mediante herramientas digitales.

La institución busca colaborar con la movilidad de la ciudad y evitar traslados largos de su personal durante las aglomeraciones que se esperan en la CDMX y otros estados por el Mundial 2026.

Las actividades presenciales del INE se reanudan el lunes 13 de julio.

Además, el INE cederá sus estacionamientos por petición del gobierno de la CDMX para contribuir al desahogo vehicular.

Por esta razón el INE optó por la modalidad home office

El INE explicó en su comunicado que el trabajo a distancia evitará aglomeraciones en vialidades y transporte público, además de:

Reducir tiempos de traslado del personal

Contribuir a una mejor movilidad durante los días de mayor afluencia

Disminuir emisiones contaminantes

Garantizar la continuidad de las actividades institucionales

En el caso de los Módulos de Atención Ciudadana, las instrucciones sobre la modalidad home office serán indicadas por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores.